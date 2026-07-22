Refuerza SSPM coordinación con corredores comerciales de Ciudad Juárez

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Autoridades y representantes del sector empresarial analizaron estrategias de seguridad para fortalecer la vigilancia en zonas comerciales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sostuvo una reunión de coordinación con representantes de corredores comerciales y del sector empresarial para evaluar las estrategias de seguridad implementadas en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y contó con la participación del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, quien atendió planteamientos e inquietudes de los representantes de los corredores comerciales.

“Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre los elementos que realizan patrullajes y recorridos de vigilancia en campo, así como al uso de la tecnología implementada en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI).”

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Durante la reunión, representantes del sector empresarial señalaron una disminución en el robo a comercio, además de destacar el incremento de la presencia policial y los recorridos preventivos en las zonas comerciales.

El titular de la SSPM indicó que las acciones de vigilancia se complementan con la plataforma “Juárez Vigilante”, utilizada desde el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) para fortalecer la prevención del delito y mejorar los tiempos de respuesta.

“Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener este tipo de reuniones periódicas para fortalecer la comunicación directa con las autoridades.”

En la reunión también participaron representantes de la Coordinación General de Seguridad Vial, de la Policía Comercial y de las cadenas comerciales OXXO y Del Río, quienes intercambiaron propuestas para reforzar la coordinación entre autoridades y comerciantes en materia de prevención del delito.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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