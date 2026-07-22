Atiende jornada del SAT a 160 personas en el suroriente de Ciudad Juárez

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La alta demanda dejó usuarios en espera para una próxima visita del módulo de atención fiscal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– Alrededor de 160 personas fueron atendidas durante la jornada de servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizada en las instalaciones de Atención Ciudadana del Suroriente, informó la dependencia municipal, que calificó la respuesta de la población como positiva.

El titular de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, señaló que la demanda de los servicios fue mayor a la capacidad de atención, por lo que varias personas quedaron en espera de una nueva visita del módulo del SAT.

“Quedó un número importante de personas en espera para una próxima visita del módulo de la dependencia federal”, informó el funcionario.

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Durante la jornada se ofrecieron trámites como la obtención de la e.firma por primera vez, su renovación, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la reimpresión de la constancia de situación fiscal, servicios prestados por personal del organismo federal.

Valencia Carrasco indicó que la fecha de una nueva jornada será determinada por el propio SAT y, una vez confirmada, será difundida a través de las redes sociales oficiales de Atención Ciudadana del Suroriente para facilitar la programación de los interesados.

“El resultado obtenido permitirá buscar que este tipo de módulos móviles también puedan instalarse en otros puntos del municipio.”

El funcionario consideró que la primera jornada fue exitosa y adelantó que se buscará gestionar la instalación de módulos similares en otras sedes municipales, incluida la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, con el propósito de acercar los servicios fiscales a un mayor número de ciudadanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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