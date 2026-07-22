Cuando al pobre le da al rico

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“Cuando el pobre le da al rico, el diablo se ríe.”

Benvenuto Cellini

Hay frases que sobreviven siglos porque describen conductas humanas que parecen repetirse una y otra vez. Esta es una de ellas.

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No habla solamente de dinero. Habla del extraño fenómeno de ver a quienes menos tienen defendiendo con pasión un sistema que rara vez fue diseñado para ellos.

Antes de que alguien cierre esta columna pensando que es un ataque contra quienes votan por la derecha, quiero aclarar algo: no lo es. Las personas no eligen una ideología únicamente por su ingreso económico. Existen valores, creencias religiosas, preocupaciones por la seguridad, tradiciones familiares y muchas otras razones completamente legítimas para hacerlo.

Lo que me interesa analizar es otra cosa.

Me intriga esa necesidad de algunas personas de convencerse de que pertenecen a una élite que jamás las ha considerado parte de ella.

Es el fenómeno que popularmente conocemos como el “síndrome de Doña Florinda”. Personas que viven prácticamente las mismas dificultades que sus vecinos, pero que sienten la necesidad de diferenciarse de ellos. No quieren ser identificados con “los de abajo”, aunque objetivamente compartan la misma realidad económica.

No es casualidad que el racismo y el clasismo muchas veces no sean ejercidos únicamente por quienes nacieron en posiciones privilegiadas. También pueden reproducirlos quienes han aprendido que, para ascender socialmente, primero deben despreciar aquello de donde vienen.

Pierre Bourdieu explicaba que las clases sociales no solo se distinguen por el dinero. También por los gustos, el lenguaje, la forma de vestir, las amistades y los símbolos que consumen. En ocasiones, parecer rico importa más que serlo.

Quizá por eso resulta tan fácil encontrar trabajadores defendiendo políticas que reducen derechos laborales, personas discriminadas justificando discursos de exclusión o ciudadanos de colonias populares repitiendo comentarios clasistas contra personas que viven exactamente como ellos.

No porque sean malas personas.

Sino porque durante décadas se nos enseñó que acercarse simbólicamente al poder era una forma de escapar de la pobreza.

Pero el poder rara vez funciona así.

Las élites económicas no suelen abrir sus puertas porque alguien las admire. Las estructuras de privilegio no desaparecen por repetir sus discursos. Y el apellido, el patrimonio, las redes de influencia y el acceso a oportunidades siguen pesando mucho más que la intención de pertenecer.

En México esto también se refleja en la política.

Existen sectores conservadores cuya visión de país privilegia modelos económicos donde el mercado tiene un papel predominante y donde las desigualdades suelen interpretarse como resultado casi exclusivo del esfuerzo individual. Esa visión tiene derecho a existir dentro de una democracia.

Sin embargo, también es válido preguntarnos por qué personas que enfrentan salarios bajos, discriminación o falta de oportunidades terminan defendiendo discursos que minimizan precisamente esos problemas.

No porque esté prohibido pensar distinto.

Sino porque vale la pena preguntarse si estamos defendiendo nuestros intereses… o el sueño de algún día ser aceptados por quienes históricamente han cerrado la puerta.

La historia demuestra que los privilegios casi nunca se entregan voluntariamente.

Se conquistan ampliando derechos, reduciendo desigualdades y construyendo sociedades donde el origen no determine el destino.

Quizá por eso la frase atribuida a Cellini sigue teniendo sentido.

Porque cuando quienes menos tienen entregan su voz, su fuerza y hasta su voto para proteger privilegios que nunca disfrutarán, alguien termina celebrándolo.

Y sospecho que no son precisamente ellos.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.