Emiten convocatoria para integrar Consejo Consultivo de Movilidad Humana en Juárez

Publicidad - LB2 -

El registro permanecerá abierto hasta el 9 de junio y busca incorporar perfiles con experiencia en migración y derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana anunció la apertura de la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de Movilidad Humana del Municipio, órgano que estará conformado por representantes de la administración municipal y de la sociedad civil.

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la convocatoria fue publicada el pasado 11 de mayo en la página oficial del Gobierno Municipal y permanecerá vigente hasta el próximo 9 de junio.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que este nuevo consejo surge a partir de una audiencia pública impulsada por organizaciones civiles interesadas en atender los temas relacionados con la movilidad humana en la frontera.

“Esta convocatoria busca conformar este Consejo con siete miembros de la administración municipal, así como con siete integrantes por parte de la ciudadanía”.

Aguilera Brenes señaló que se buscan perfiles con experiencia en temas migratorios, trabajo comunitario y proyectos relacionados con atención a personas en contexto de movilidad.

Entre los requisitos para participar se encuentran acreditar residencia en Ciudad Juárez, presentar currículum vitae y firmar cartas compromiso. La documentación deberá entregarse en el área de regidores, específicamente en las comisiones edilicias de Participación Ciudadana y de Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, ubicadas en el tercer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

La regidora Dina Salgado Sotelo destacó que Ciudad Juárez históricamente ha sido una ciudad construida por personas migrantes y afirmó que la movilidad humana debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos.

“Hablar de movilidad humana es hablar de Derechos Humanos, de niñas, niños, familias, personas refugiadas, desplazadas, inmigrantes que merecen dignidad, protección y acceso a derechos”.

Por su parte, el regidor Alejandro Jiménez Vargas, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, invitó a la ciudadanía interesada a participar en el proceso para integrar el nuevo órgano consultivo municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.