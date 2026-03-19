Avanza pavimentación de avenida Lote Bravo al 55% en Ciudad Juárez

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Obra con concreto hidráulico incluye infraestructura hidrosanitaria y alumbrado en el suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 55 por ciento en la pavimentación de la avenida Lote Bravo, en el tramo que va de la calle Fortín de la Soledad al bulevar Zaragoza, en el suroriente de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que este proyecto forma parte del Presupuesto Participativo, al tratarse de una demanda constante de vecinos de la colonia Carlos Castillo Peraza y sectores aledaños.

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La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico, así como la introducción de infraestructura hidrosanitaria, construcción de banquetas e instalación de alumbrado público, con una inversión de más de 5.4 millones de pesos.

“Era una petición constante de los vecinos, ya que es una vía clave de acceso a viviendas y planteles educativos”

El funcionario destacó que durante años esta vialidad permaneció en terracería, lo que dificultaba la movilidad tanto de vehículos como de peatones, por lo que la intervención busca mejorar la conectividad en la zona.

Además, señaló que esta obra se suma a otras acciones realizadas en el sector, como la construcción de tramos previos de la misma avenida, pavimentación de calles cercanas, infraestructura educativa y proyectos de mayor escala como el Distribuidor Vial Talamás Camandari y el Estadio 8 de Diciembre.

Las autoridades indicaron que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia para urbanizar el suroriente de Ciudad Juárez, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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