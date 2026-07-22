Asiste Ortiz Orpinel a firma de convenio para fortalecer la fiscalización de recursos federales

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La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado coordinarán la revisión del gasto en los municipios de Chihuahua.

Chihuahua (ADN/Staff).– El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, asistió como invitado a la firma del convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), mediante el cual ambas instituciones coordinarán la fiscalización de los recursos federales ejercidos por los municipios de Chihuahua.

En la ceremonia, realizada en la capital del estado, el alcalde estuvo acompañado por el titular del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal, Jorge Gutiérrez Casas. El acto fue encabezado por el auditor especializado en Municipios de la ASF, Juan Roberto Castillo Cruz, y el auditor superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix.

“Chihuahua es el primer estado en aplicar este modelo colaborativo para agilizar la revisión de la Cuenta Pública y ampliar la vigilancia del gasto público.”

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El nuevo esquema establece que la ASF auditará 23 municipios, mientras que la ASE revisará otros 44, con el propósito de optimizar la fiscalización de los recursos públicos y evitar la duplicidad de auditorías.

La Auditoría Superior de la Federación concentrará sus revisiones en los recursos del Ramo 33, mientras que el convenio busca fortalecer la coordinación institucional para agilizar la revisión de la Cuenta Pública y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

“Los resultados serán entregados dentro del plazo legal, a más tardar el 15 de diciembre”, informó el auditor superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix.

De acuerdo con la ASE, la implementación de este modelo no afectará los tiempos de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, por lo que los informes correspondientes se presentarán dentro de los plazos establecidos por la ley.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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