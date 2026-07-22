Participa IPACULT en jornada de limpieza de parques en Lomas del Valle

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Personal del instituto colabora en la rehabilitación de espacios públicos como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– Personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) se sumó a las labores de limpieza y rehabilitación de tres parques del fraccionamiento Lomas del Valle, dentro de la sexta jornada del programa municipal “Juárez Amanece Limpio”.

Las acciones se desarrollan en el Parque a la Mujer Zapoteca, el Parque a la Mujer Tepehuana y el Parque a la Mujer Popoluca, donde se realizan trabajos de retiro de basura, tiliches y llantas, además de limpieza general y reforestación, en coordinación con las direcciones de Limpia y Alumbrado Público.

“El objetivo del programa Juárez Amanece Limpio es recuperar los espacios públicos destinados a la convivencia comunitaria”, señaló la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas.

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Las labores comenzaron el pasado lunes y concluirán el sábado 25 de julio, cuando diversas dependencias municipales participarán en una jornada conjunta para intervenir un total de diez colonias como parte de la estrategia de mejoramiento urbano.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a conservar los espacios rehabilitados, evitando tirar basura, llantas o escombro en la vía pública, e invitó a reportar estas prácticas de forma anónima al 656-301-4945.

“El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la conservación de estos espacios.”

De acuerdo con la administración municipal, con esta jornada el programa “Juárez Amanece Limpio” alcanzará 60 colonias intervenidas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con la participación de diversas dependencias municipales en tareas de recuperación y mantenimiento de espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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