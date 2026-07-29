Abren convocatoria nacional para participar en La Cumbre de la Imagen

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El concurso de fotografía entregará un premio de 50 mil pesos y una mención honorífica de 20 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Fue presentada la convocatoria nacional para participar en el concurso de fotografía La Cumbre de la Imagen, considerado uno de los certámenes más importantes en su tipo en el estado de Chihuahua.

Durante la conferencia de prensa, Luis Pegut, fotógrafo documentalista y director de la bienal de fotografía, informó que el proyecto es impulsado por la iniciativa privada y estará abierto a participantes de toda la República Mexicana.

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El certamen contempla un premio de 50 mil pesos para la persona ganadora, además de una mención honorífica de 20 mil pesos, como parte del impulso al talento fotográfico y a la creación visual.

“A partir de hoy se abre la convocatoria a nivel nacional y estará vigente hasta el 25 de septiembre; el concurso reúne varias categorías como fotografía de pantalla, arquitectónica, personaje y paisaje urbano”.

Pegut señaló que este tipo de convocatorias permite fortalecer la cercanía con la identidad del estado, además de contribuir a la preservación de la memoria colectiva mediante las obras participantes.

Karen Álamos, presidenta ejecutiva del Patronato del Museo del Niño, promotora y gestora cultural, destacó la importancia de contar con este espacio dedicado a la fotografía y a la representación visual de Chihuahua.

La exposición derivada de la convocatoria estará abierta al público a partir del 22 de octubre y hasta enero, en la sala de exposiciones temporales del Museo Interactivo La Rodadora.

De acuerdo con Álamos, la exhibición tendrá acceso libre para familias fronterizas, visitantes de distintos municipios del estado y personas provenientes del exterior del país.

Mónica Félix, directora del Museo Interactivo La Rodadora, señaló que la bienal permitirá mostrar la riqueza social, cultural y natural de Chihuahua, así como fortalecer la difusión de Ciudad Juárez y del estado.

Luis Fernando Rodríguez, director de Guía y Border X, así como fundador de Big Media Group, destacó que la convocatoria busca ampliar el alcance de la promoción turística mediante plataformas de difusión.

El proyecto también pretende generar un espacio para turistas, talentos, creadores y fotógrafos del estado y del país que cuenten con trabajo fotográfico o tengan interés en producir material para formar parte de la bienal.

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