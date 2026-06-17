Exhorta Limpia a propietarios a mantener en condiciones sus predios

Publicidad - LB2 -

La dependencia intervino por decimosegunda ocasión un terreno en la colonia Chaveña utilizado de manera recurrente para el depósito irregular de residuos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de recolección de basura y retiro de escombro en un predio ubicado en el cruce de Antonio de Ortemín Oriente y avenida Paso del Norte, en la colonia Chaveña, como parte de las acciones permanentes para combatir los tiraderos clandestinos y mejorar la imagen urbana.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el sitio ha requerido intervenciones constantes debido a que continúa siendo utilizado de manera indebida para el depósito de residuos.

“De acuerdo con los registros que tenemos, es la decimosegunda ocasión que se limpia este crucero. Sabemos que es un punto que por malas prácticas de algunos ciudadanos se utiliza de manera constante como un lugar para disponer sus residuos”.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que, conforme al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez, los propietarios de lotes baldíos y construcciones en desuso tienen la responsabilidad de mantener sus inmuebles libres de basura y escombro, además de contar con bardas o cercos cuando así corresponda.

Las labores realizadas formarán parte de un procedimiento administrativo en curso contra el propietario registral del predio, con el propósito de recuperar los costos generados por las acciones de limpieza, además de aplicar las sanciones contempladas en la normativa municipal.

Solís Kanahan hizo un llamado a las personas propietarias de terrenos desocupados para que supervisen y den mantenimiento a sus espacios, ya que el abandono favorece la acumulación de residuos y genera afectaciones al entorno urbano y a la salud pública.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar el depósito ilegal de basura en la vía pública y recordó que el relleno sanitario municipal recibe gratuitamente hasta 500 kilogramos de residuos por viaje, sin necesidad de realizar trámites previos.

El director de Limpia señaló que diversas dependencias municipales mantienen acciones coordinadas para reforzar la aplicación de los reglamentos y combatir prácticas que generan contaminación y deterioro de los espacios públicos.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará aplicando las medidas y sanciones correspondientes contra quienes utilicen predios o espacios públicos como tiraderos clandestinos o incumplan con las obligaciones establecidas en la reglamentación vigente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.