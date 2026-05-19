Gambito de Dama

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“En el tablero de Ajedrez luchan personas y no figuras”

Emanuel Lasker, campeón mundial de ajedrez

Como puede saber quién ha estado inmerso en el juego de la política, esta es como un juego de ajedrez, en donde tod@ jugador@, si quiere realmente trascender, debe estar en la búsqueda constante del poder. De poco sirven las buenas intenciones -concediendo que las haya-, si no se tiene el poder para llevarlas a cabo.

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Solo que a diferencia del juego ciencia, donde las reglas están bien definidas, el tablero de juego es conocido, y el número de piezas es finito, en el ajedrez de la política, no hay nada de eso: las reglas, si las hay, están en constante cabio; el tablero es indefinido, y el número de piezas puede ser infinito. Incluso, en ocasiones, se ha de jugar contra varios rivales a la vez, durante la misma partida.

Y es lo que estamos viendo en el conflicto al que la gobernadora de Chihuahua se metió de manera gratuita, al asociarse de manera activa u omisa, con la CIA norteamericana.

El preludio de esta partida ocurrió la madrugada del domingo 19 de abril, cuando debido a un lamentable accidente, la dama-gobernadora de Chihuahua perdió uno de sus alfiles, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Ramon Oceguera Cervantes, el cual se encontraba acompañado, al momento del accidente, de dos alfiles extranjeros no registrados en el tablero, que resultaron ser agentes de la CIA.

La dama-presidenta, que sabe muy bien de que va este juego, no dejó pasar la oportunidad y abrió con blancas: amenazó a la dama-gobernadora con la pérdida del poder por traición a la patria. Esta última, sorprendida en su propio desliz, no supo cómo reaccionar. Movió de inicio muy torpemente sus peones pretendiendo encubrir el hecho aduciendo, primero, un supuesto entrenamiento en drones y, después, la risible excusa de que solo les habían dado un “rait” a los agentes extranjeros …que además resultaron ser 4.

La presión sigue, y el 23 de abril, la dama-presidenta, con mano firme, posiciona amenazante una torre; el secretario de Seguridad, Omar Garcia Harfuch se reúne con la Dama-gobernadora, la cual, al verse en posición de desventaja, trata de proteger su corona creando una fiscalía especializada que habría de conducir la investigación …y mantenerla bajo su control con la obvia intención de hacer control de daños.

Como la presión no cede y como es evidente que están en muy mala posición de campo desde el momento mismo de arrancar la partida, las negras se ven forzadas a ceder su primera torre: el fiscal general de Chihuahua, Cesar Jauregui Moreno, presenta su renuncia el 27 de abril.

Aquí es donde ocurre un movimiento que inicialmente parecía magistral y que de momento desbalanceo a las blancas: un jugador alterno, de color naranja para mayores señas, mete piezas al tablero, y ataca desde la ultraderecha la posición de la dama-presidenta: el miércoles 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos presenta una solicitud de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya y altos funcionarios de su gobierno, todos emanados de Morena.

La contundencia de ese movimiento inicialmente hizo creer a la dama-gobernadora, a sus correligionarios y a sus corifeos, que la dama-presidenta defendería a morir a sus alfiles y sus peones sinaloenses, y con ello lograr la suspensión de hostilidades que tanto desea, o por lo menos neutralizar el ataque; en lugar de ello, la dama-presidenta los sorprendió a todos con un movimiento clásico en el ajedrez, el gambito: El viernes 1 de mayo, Rocha Moya, y varios de los señalados, solicitan su renuncia quedando desprotegidos del fuero.

Es verdad que el gambito, en sentido estricto ocurre al inicio de la partida, pero en este caso, vale el símil, porque la dama-presidenta no está dudando en sacrificar las piezas -alfiles, caballos y peones- que se le estaban demandando, para lograr una mucho mejor posición de tablero. Además, hay que decirlo, esos alfiles y caballos eran de poca utilidad y de dudosa eficacia, no servían para atacar, y se iban a consumir muchas piezas en su defensa.

La partida sigue, y la dama-presidenta sigue manteniendo firme el acoso a las negras; el martes 12 de mayo, cae otro alfil, el Fiscal de Operaciones Estratégicas de la AEI, Guillermo Arturo Zuany, es obligado a renunciar, cuando se descubrió que al menos uno de los agentes de la CIA había estado armado dentro de las instalaciones de la agencia investigadora con la complacencia del funcionario.

Ese mismo día, la dama-presidenta mueve otra torre al ataque, la flamante líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, convoca a una marcha para protestar por la violación a las leyes de seguridad Nacional, y por la afectación a la soberanía por parte de la dama-gobernadora.

Esta última, dando nueva cuenta de su torpeza o de la de los peones que la rodean, intenta torpedear la marcha, con inútiles bloqueos y zanjas excavadas de último momento. Es verdad que para los estándares de la ciudad de Mexico, la concurrencia no fue de cientos de miles, pero para un movimiento de izquierda, en el corazón de uno de los últimos enclaves panistas, reunir a varios miles es un logro nada despreciable.

Es precisamente esa torpeza en su defensa, lo que hace más que evidente la desesperación de la dama-gobernadora y de las piezas que le rodean, ¿Qué otra pieza clave habrá de caer en lo inmediato? ¿habrá enroque? ¿Quién sigue ahora, blancas o negras?

Estaremos atentos.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.