Legitimidad Pública

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Sábado 7 am.

Esperábamos una carretera con tráfico pesado, pero fluido rumbo a Chihuahua, saliendo de Ciudad Juárez. Lo que encontramos fue una carga vehicular que sobrepasaba lo imaginado.

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Unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal apostadas en distintos tramos carreteros. Casetas con solo un carril abierto ralentizando aún más el flujo vehicular.

El tiempo pasaba y había que tomar decisiones. Ante una fila de kilometros y kilometros, un calor magnificado por los motores de los camiones que nos franqueaban decidimos dividir el equipo.

Dos reporteras seguirían el viaje en busca de documentar la marcha y el equipo técnico regresaría al studio en Ciudad Juárez, pues no ajustaba el tiempo suficiente para montar en Chihuahua antes del inicio de la marcha.

Colegas ya reportaban desde las otras entradas a la ciudad de Chihuahua una condición similar, transportistas bloqueaban el paso en las carreteras evitando que los contingentes llegarán a su cita.

Daniela Álvarez, la dirigente estatal del partido en el gobierno del estado, lo advirtió en redes, “cuidado con los campesinos a ver si los dejan pasar”, esa era más que una hipotesis o prospección casual, sabedora de lo que orquestaban, era pues una amenaza premeditada. Sin embargo, organizaciones campesinas se deslindaron mas tarde de los bloqueos.

Más tarde tras el cruce de información pudimos verificar que los diversos frentes habia condiciones similares. En uno de ellos el compañero Israel Beltran, de BM Radio de Ojinaga era inmisericordemente atacado por algunos de esos rufianes que bloqueban su paso hacia la capital de estado.

Los que llegaban por el sur, ante la imposibilidad de avanzar, optaron por organizarse en Delicias y hacer una marcha alternativa; algunos se regresaron, como llegaron, a sus lugares de origen.

Para quienes ya estaban en Chihuahua, el escenario no fue diferente: accidentes simulados para desviar la circulación, transporte público suspendido desde el viernes por la tarde para desincentivar la participación, y hasta una barricada fabricada en la avenida principal cortesía de la JMAS de Chihuahua quienes casualmente consideraron oportuno abrir una zanja de lado a lado de la calle colocando el montón de tierra a manera de contención física.

Luego sabríamos que Mario Mata, Director de la Junta Central de Agua y Saneamiento habría sido captado en cámara organizando uno de los bloqueos carreteros, mientras en el aeropuerto aparecían gorras del DIF Estatal participando entre el grupo de “recepción” hostil contra Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán

Las calles en las inmediaciones de la marcha se veían cartelones y espectaculares con abierta contracampaña, en el más puro estilo desinformativo e incitando al odio, que han abrazado desde hace años.

Lo que ocurrió este sábado en Chihuahua tuvo algo de esto: la evidencia de que ni los bloqueos carreteros, ni los operativos policiacos, ni las obras improvisadas pudieron frenar una movilización que desde hace días venía creciendo como una mezcla de enojo político y necesidad de exhibir fuerza pública frente a un gobierno estatal cada vez más intolerante, atrincherado en si mismo y cercado por la confrontación con Morena.

Porque eso fue, en el fondo, la marcha contra María Eugenia Campos: una demostración simbólica de músculo político, sí, pero también una disputa simbólica por el control del relato.

Mientras el Estado simulaba transmitir orden, vigilancia y contención, la movilización respondió con volumen, presencia y aceptando dignamente el agravio colectivo.

El mensaje era evidente: dificultar el arribo, desgastar la convocatoria, enviar la señal de que el gobierno todavía controla el territorio.

Pero el problema de gobernar desde la lógica del cerco es que cualquier exceso termina alimentando aquello que se intenta contener. La vigilancia se convierte en propaganda involuntaria. El operativo deja de verse como prevención y comienza a parecer más a temor.

No es casual que muchos de los asistentes compararan lo ocurrido con viejas prácticas priistas. Chihuahua conoce bien esa tradición política donde el aparato estatal se utiliza para administrar oposiciones, obstaculizar manifestaciones y tensar el espacio público hasta volverlo incómodo. Lo paradójico es que Acción Nacional, históricamente construido como una alternativa frente al autoritarismo priista, hoy aparece acusado de replicar algunas de sus inercias más conocidas.

Y aun así, la marcha avanzó.

Lo hizo entre consignas, corridos, vendedores ambulantes, banderas mexicanas y un calor brutal de 35 grados. Hay algo profundamente mexicano en esa manera de protestar casi festiva, donde la indignación convive con la música y la resistencia física se vuelve parte del mensaje. Porque la multitud no solamente marchaba contra una gobernadora: también marchaba para reconocerse a sí misma.

Morena, desde su posición necesitaba materializar un enemigo público tangible, la marcha se lo dio.

Otra guerra fue la comunicación. Los medios y comunicólogos a fines al estado manejaron la idea de fracaso como nado sincronizado incluyendo medios nacionales bajo contrato. Nada dijeron de los bloqueos, de las barricadas, menos de las reacciones hostiles del estado. Sin embargo, siempre hay otra voz documentando: estuvo Manuel Pedrero, Hernán Gómez, Máximo Allende, Sin Embargo y por supuesto estuvo el equipo de ADN A Diario Network.

El estado colocaba la idea de una asistencia del orden de los tres mil justificada en una foto aérea parcial. Morena declaró 20 mil. Ni uno ni otro, a ojo de buen cubero, por las condiciones, en todos los frentes debieron ser al rededor 12 mil, unos 8 mil los que lograron llegar al objetivo. Pero lo de menos son los números en este momento. Fue lo simbólico que es lo que trasciende.

La marcha logró exhibir un gobierno represor.

Ahí estuvo Ariadna Montiel, junto a liderazgos nacionales y locales de Morena, encabezando una movilización que terminó convirtiéndose en un acto de posicionamiento rumbo a lo que viene. La acusación de “traición a la patria” contra Campos —por el presunto involucramiento de agencias estadounidenses en tareas de seguridad estatal— es explosiva no solo por su contenido jurídico, sino por su potencia emocional, pero es solo eso, una arenga coyuntural que jurídicamente todavía esté lejos de configurarse.

Morena lo sabe. Y por eso la apuesta no terminó en la plaza.

La verdadera noticia política del día quizá no fue la marcha misma, sino el anuncio posterior de Ariadna Montiel: recorrer el estado para juntar firmas e impulsar un juicio político contra la gobernadora. Ahí está el siguiente movimiento estratégico. Transformar una protesta multitudinaria en una campaña permanente. Llevar la afrenta de la capital a los municipios. Convertir el agravio en estructura territorial.

No es menor. Chihuahua ha sido durante décadas uno de los principales bastiones panistas del país. Si Morena consigue instalar la percepción de que Campos gobierna aislada, confrontada con la Federación y cuestionada incluso moralmente, el desgaste podría ir mucho más allá de esta coyuntura.

Claro: una marcha, por grande que sea, no derriba gobiernos. Tampoco las consignas sustituyen los procesos legales. Pero las movilizaciones sí alteran climas políticos. Modifican estados de ánimo. Y a veces anuncian algo que todavía no termina de suceder.

Eso pareció percibirse este sábado entre quienes caminaron bajo el sol hasta Palacio de Gobierno: la sensación de que la disputa ya dejó de ser únicamente institucional y comenzó a instalarse en otro terreno más complejo, más impredecible y más difícil de controlar. El de la legitimidad pública.

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.