Investiga EU a titular del SATES por presunto vínculo con caso Rocha

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Autoridades revisan posibles nexos fiscales y patrimoniales ligados al entorno familiar del gobernador con licencia de Sinaloa.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado, quedó bajo señalamientos dentro de las indagatorias relacionadas con el entorno político y familiar del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La revisión estaría enfocada en determinar si desde la autoridad fiscal estatal se facilitaron operaciones vinculadas con empresas señaladas por presunta simulación comercial, contratos públicos y posibles nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

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El caso forma parte de un expediente más amplio que involucra a Rocha Moya y a otros funcionarios estatales, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia ese país.

Las indagatorias también alcanzan al círculo familiar del mandatario con licencia, incluidos sus hijos Eneida, Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz, cuyos movimientos financieros y patrimoniales estarían siendo revisados.

De acuerdo con la información disponible, autoridades mexicanas habrían detectado irregularidades fiscales por más de 124 millones de pesos, además de vínculos con compañías clasificadas como presuntas empresas fachada.

Entre los señalamientos se encuentran posibles operaciones de lavado de dinero, uso de empresas simuladas y control irregular de contratos de obra pública estatal, aunque hasta ahora las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Cárdenas Mellado aparece mencionado por su cargo al frente del SATES, instancia clave para el seguimiento fiscal en Sinaloa, por lo que la revisión buscaría establecer si tuvo participación, conocimiento u omisión en las operaciones investigadas.

El expediente mantiene bajo presión política y judicial al grupo cercano a Rocha Moya, en medio de señalamientos sobre contratos, patrimonio familiar y presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

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