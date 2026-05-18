Exhorta Congreso capitalino al Senado a crear comisión especial sobre caso Chihuahua

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El acuerdo legislativo fue aprobado el pasado 28 de abril en medio de un debate sobre soberanía y seguridad nacional

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 28 de abril un exhorto dirigido al Senado de la República para crear una comisión especial que investigue el presunto ingreso y participación de agentes de inteligencia extranjeros en tareas de seguridad realizadas en el estado de Chihuahua.

La propuesta, impulsada por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, también solicita que la gobernadora María Eugenia Campos Galván comparezca ante esa instancia legislativa para aclarar los hechos relacionados con el caso.

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El punto de acuerdo fue avalado con 40 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, en medio de un intenso debate entre legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes confrontaron posturas sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en territorio chihuahuense.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna, el caso deriva de un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua, donde cuatro personas fallecieron mientras regresaban de un operativo relacionado con la detección de laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas. Posteriormente, se informó que dos de las víctimas pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

“La gobernadora de Chihuahua debe rendir cuentas al pueblo de México por permitir la intervención extranjera y afectar la soberanía nacional”, señaló el diputado Alberto Martínez Urincho durante la sesión del 28 de abril.

La propuesta legislativa advierte que, de acreditarse violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, el Senado podría iniciar procedimientos de juicio político contra quienes resulten responsables.

Durante la discusión, legisladores de Morena sostuvieron que la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad representa una vulneración a la soberanía nacional y exigieron esclarecer bajo qué condiciones operaban en Chihuahua.

Por su parte, diputados del PAN rechazaron que el caso fuera utilizado con fines políticos contra la administración estatal y defendieron la cooperación en materia de combate al crimen organizado.

“Ahora el problema no son los cárteles. El problema es que alguien se atreva a enfrentarlos”, expresó la diputada panista América Rangel durante el debate legislativo.

La discusión se desarrolló en el pleno del Congreso capitalino con la participación de legisladores de ambas bancadas, quienes fijaron posicionamientos sobre seguridad nacional, cooperación internacional y responsabilidad de las autoridades estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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