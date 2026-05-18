¿Servidor público o político?

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En la vida diaria muchas veces usamos estas dos palabras como si fueran lo mismo, pero no lo son. Y entender la diferencia no es un tema menor: ayuda a saber qué esperar de quienes están en el poder y qué responsabilidad tiene cada quien.

Un servidor público es, básicamente, alguien que trabaja para el gobierno. Su tarea es hacer que las cosas funcionen: aplicar leyes, atender servicios, administrar recursos. Su papel es más técnico que político. Como explicaba Max Weber, la administración pública funciona con reglas claras, procesos y orden. Es decir, el servidor público debe cumplir con su trabajo de manera eficiente, sin improvisar ni actuar por intereses personales.

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Por otro lado, un político tiene un rol distinto. No solo ejecuta, sino que propone, decide y marca el rumbo. El político busca representar a la gente, plantear soluciones y asumir posiciones.

Desde hace siglos, Aristóteles decía que la política tiene que ver con construir el bien común, no solo con administrar lo que ya existe.

Aquí es donde empieza el problema actual. Hoy en día vemos a muchos servidores públicos que quieren presentarse como políticos, pero no necesariamente lo son. Tener un cargo no te convierte automáticamente en político. Ser político implica liderazgo, visión y, sobre todo, responsabilidad frente a la sociedad.

También lo advertía Hannah Arendt: la política no es solo tener poder, sino participar activamente en el espacio público, dialogar, debatir y construir con otros. No basta con aparecer en eventos o tomar decisiones administrativas; eso es parte del trabajo público, pero no es hacer política en el sentido profundo.

Cuando un servidor público se presenta como político sin serlo, se genera confusión. Por un lado, puede dejar de cumplir bien su función técnica por querer protagonismo. Y por otro, se diluye lo que realmente significa ser político: representar, decidir y dar la cara por los resultados.

Esto no quiere decir que un servidor público no pueda convertirse en político. Claro que puede, pero es un proceso distinto. Requiere construir confianza, tener una visión clara y demostrar capacidad para liderar, no solo para ejecutar.

Al final, la diferencia es sencilla: el servidor público hace que las cosas funcionen; el político decide hacia dónde deben ir. Ambos son necesarios, pero no son lo mismo.

Y en tiempos donde la gente exige más claridad y resultados, es importante decirlo sin rodeos: no todo servidor público es político, aunque hoy muchos quieran hacerlo parecer así.

Entender esa diferencia ayuda a exigir mejor y a no confundir responsabilidades.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.