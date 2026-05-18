El Descontón

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Si hay alguien en México especialista en marchas, concentraciones, desplazamientos multitudinarios y sus variables, se llama Ariadna Montiel.

Y ayer, sábado 16 de mayo, convocó a los chihuahuenses a manifestar su repudio por la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, a través de una marcha corta que atrajo la ira de la gobernadora y la obligó a sabotear la convocatoria.

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El objetivo central de la marcha era: exhibirla. Y el objetivo se cumplió.

En primera instancia era dar a conocer su transgresión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerando nuestra soberanía, al permitir la injerencia norteamericana en nuestro país a través de operativos realizados por efectivos de la CIA, sin el permiso del senado de la república.

No sólo eso, al parecer, este apunte es sólo la parte momentáneamente visible del incidente.

Pues en la madrugada del 19 de abril de 2026, fallecieron dos agentes de la CIA junto a dos funcionarios mexicanos en un accidente automovilístico cuando su vehículo se precipitó por un camino de montaña en la sierra de Chihuahua, tras participar, aparentemente en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

Sin embargo, no hay evidencia de la existencia y destrucción de tal laboratorio.

No hay drogas aseguradas, ni detenidos, ni materiales químicos que sugieran haber estado “trabajando” para la producción de estupefacientes. Nada

Ni dinero. Nada. Todo vacío.

Segundo objetivo: comenzar a armarle la carpeta de desafuero y finalmente someterla a juicio por traición a la patria.

Durante un mes. Mientras se hace un recorrido por todo el estado con el pretexto de levantar firmas para fincarle juicio político, a Morena le sirve el tiempo para practicar en territorio su campaña para gobernador, alcaldes y diputados.

Tiempo suficiente para investigar a fondo el incidente donde murieron los 2 elementos de la CIA, uniformados como efectivos de la secretaría de seguridad pública del estado.

Descubrir si ha habido otros operativos ilegales en el interior del estado, sin la anuencia del Senado.

Documentarle el delito, Removerla del cargo y luego, Encarcelarla.

La marcha del 16, fue solo una movilización para darle resonancia al tema.

Sin embargo, aunque la rabieta de la gobernadora quiso romper la armonía y la concordia; entre turbulencias y todo, se celebró el evento la tarde de ayer, soleada y calurosa.

El arranque fue desde la Glorieta de Francisco Villa (ubicada en la intersección de Av. Universidad y Av. División del Norte) y avanzó hacia el centro de la capital.

ERRORES DE LA GOBERNADORA

Ordenar bloqueo carretero para evitar la reunión. Con el uso de agentes ministeriales obligaron a camioneros y civiles a cerrar las carreteras de acceso a la capital. Cancelar el servicio de transporte BOWIE para evitar la movilización. En la ciudad. Enviar un equipo de “recepción” al aeropuerto para Ariadna y Andy López plagado de injurias y majaderías para hacerles saber que no son bienvenidos a Chihuahua.

Además de varios colectivos provocadores.

DUELO DE CONSIGNAS

Los morenos:

Fuera, Maru, fuera Maru.

La patria no se vende, la patria se defiende.

Esos son, esos son… Los que chingan la nación.

La gobernadora es una traidora.

Los “envíados especiales” una sola consigna:

En Chihuahua no queremos a su narco partido.

Ni a su narco presidenta.

¿Y los 10 mil? ¡Puros acarreados!

EL COCHINERO

En mi opinión, el fracaso de Maru Campos en materia de seguridad, dio pie a una escalada de corrupción en las fuerzas del orden, que rebasó su percepción de autoridad, de poder y de soberanía.

En una inexplicable pérdida de la lucidez y una notable disminución de la claridad mental y la conciencia, la gobernadora creyó que su investidura podría rebasar el mandato constitucional, y se tomó atribuciones que no debía.

Según mi opinión, atraviesa por una condición mental y emocional que implica dificultad para concentrarse, confusión, desorientación o problemas para responder al entorno.

No se conforma con lanzar ataques y difamaciones promovidas desde su gobierno estatal y su partido, contra la presidenta de México, quien mantiene uno de los niveles de aprobación más altos de América Latina y del mundo, gracias a resultados concretos y políticas públicas efectivas, mientras ella, en Chihuahua acumula fracaso tras fracaso, particularmente en el combate a la inseguridad.

Una verdadera cadena de torpezas.

En entrevista en corto para ADN, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dijo:

“Lamento mucho la actitud de la gobernadora quien se deja llevar por el enojo y la exasperación actuando en contra de su pueblo, en contra de la libertad de expresión.

No bastó con los bloqueos en carretera, ahora también aparecen cierres y supuestas fugas para complicarle el paso al pueblo de Chihuahua.

Su desesperación no tiene límites. Pero ni así van a quitarle la esperanza a miles de chihuahuenses que quieren un México soberano y en paz.

Pase lo que pase, la soberanía se defiende. Vamos con @A_MontielR.”

#DefensaDeLaSoberanía

Cruz Pérez Cuéllar.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.