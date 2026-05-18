Maru no quiso rendir cuentas; la ciudadanía responderá en las calles

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¿Se sostiene el argumento de la gobernadora por el cual no acudió al Senado al decir que ella no le responde a los senadores, sino solo a los chihuahuenses? Veamos.

Desde que estalló la crisis relacionada con la presencia de ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a agencias de inteligencia y seguridad en territorio chihuahuense, Morena impulsó una serie de acciones parlamentarias para exigir transparencia, información pública y rendición de cuentas. El 21 de abril se presentaron preguntas parlamentarias dirigidas a autoridades estatales sobre el operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

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El 23 de abril se solicitó formalmente la comparecencia de la gobernadora ante el Congreso del Estado. El 6 de mayo se promovieron nuevos exhortos para exigir informes detallados sobre el operativo y para solicitar licencia temporal mientras avanzaban las investigaciones federales. El 7 de mayo se presentó además una nueva proposición para exigir información pública sobre convenios, acuerdos y mecanismos de cooperación con agencias extranjeras en materia de seguridad.

Todas esas acciones fueron rechazadas o bloqueadas por el PAN y sus aliados.

Ahí aparece la primera gran contradicción. Porque si la gobernadora sostenía que no acudiría al Senado porque “solo le responde a los chihuahuenses”, entonces lo lógico habría sido comparecer ante el Congreso local, explicar los hechos y responder las preguntas formuladas por representantes populares electos precisamente por el pueblo de Chihuahua. Pero tampoco ocurrió. Las solicitudes impulsadas para transparentar la información fueron votadas en contra y, en distintos momentos, incluso se rompió deliberadamente el quórum legislativo para impedir el debate.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de un operativo. Lo que hoy está en juego es la relación entre poder, legalidad y responsabilidad pública. Porque cuando un gobierno evita responder ante el Senado y al mismo tiempo bloquea mecanismos de rendición de cuentas en el Congreso de su propio estado, inevitablemente comienza a crecer una percepción de opacidad institucional.

Todo esto ocurre además en medio de una crisis de seguridad que no puede ignorarse. Chihuahua continúa apareciendo entre las entidades con mayores niveles de homicidios dolosos del país. Por eso cada vez resulta más difícil sostener la narrativa de un combate exitoso al crimen organizado mientras la violencia persiste, las contradicciones oficiales aumentan y la propia gobernadora ha acumulado ausencias constantes en las mesas de seguridad.

Por ello, la movilización convocada para este sábado representa mucho más que una protesta política. Es la respuesta de una ciudadanía que exige claridad, legalidad y rendición de cuentas frente a una crisis que ya trascendió las fronteras de Chihuahua y colocó al estado en el centro de la discusión nacional sobre soberanía, seguridad y democracia.

Porque hay momentos en que la democracia no solamente se expresa en las instituciones. También se expresa en la voz colectiva de la ciudadanía cuando exige respuestas.

Brenda Ríos Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.