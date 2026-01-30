Rescata DABA 43 animales durante cinco cateos realizados esta semana en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Perros y gatos fueron asegurados en distintas colonias tras operativos con apoyo de autoridades estatales y federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que durante la presente semana se rescataron 43 perros y gatos como resultado de cinco cateos realizados en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y el Ejército Mexicano.

La directora de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, detalló que los operativos se llevaron a cabo en viviendas donde los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutrición, falta de higiene o abandono, situaciones que motivaron la intervención de las autoridades.

“El miércoles 28, en un domicilio de la colonia Granjas de Chapultepec, se aseguraron 33 animalitos que estaban en hacinamiento, mientras que en Jardines de Roma se rescató a otros seis que se encontraban en estado de desnutrición”, explicó.

La funcionaria señaló que el jueves, en la colonia Insurgentes, fue rescatado un perro que se encontraba atado y en condiciones insalubres, además de dos caninos más asegurados en una vivienda de la colonia ExHipódromo, donde prevalecían problemas de higiene y espacio reducido. Este viernes, se realizó otro aseguramiento en un predio de la colonia Santa Engracia, donde se localizó un perro en estado de abandono.

De acuerdo con la información oficial, todos los animales rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la colonia San Antonio, donde reciben valoración médica y atención especializada, como parte del protocolo institucional.

Arredondo Salinas explicó que los tiempos de atención pueden variar, ya que los cateos requieren órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas, lo que implica seguir un procedimiento legal previo.

“Acudimos a los domicilios en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones; seguiremos trabajando para salvaguardar la integridad de los animalitos”, indicó.

La directora de DABA informó además que de enero a diciembre de 2025 se realizaron 91 cateos, mediante los cuales se aseguraron 828 animales, procesos que en varios casos continúan abiertos conforme a la legislación vigente en materia de bienestar animal.

