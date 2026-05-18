Llama Pérez Cuéllar a mantener la unidad rumbo al proceso político en Chihuahua

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El alcalde de Ciudad Juárez aseguró que la oposición intentará frenar el avance de Morena en el estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar llamó a los simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación a mantener la unidad y fortalecer la organización interna del movimiento ante el escenario político rumbo a las próximas elecciones en Chihuahua.

El edil señaló que los hechos registrados previo a la marcha del pasado sábado en la capital del estado evidencian, dijo, la resistencia de sectores opositores ante el crecimiento político de Morena.

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Pérez Cuéllar afirmó que la oposición buscará utilizar distintos mecanismos para impedir la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de Chihuahua.

“Debemos ver que vamos bien en las encuestas, pero que evidentemente ellos no estarán esperando sentados”.

El presidente municipal sostuvo que los incidentes registrados durante la movilización reflejan el nivel de confrontación política existente en el estado.

Durante sus declaraciones hizo referencia a agresiones denunciadas por participantes y representantes de medios de comunicación que acudieron a la jornada realizada el fin de semana.

“Hay hasta un compañero navajeado. Está ahí el tamaño del miedo que ellos tienen”.

Pérez Cuéllar insistió en que estos acontecimientos deben servir para fortalecer la cohesión interna del movimiento y mantener la participación de simpatizantes y militantes.

El alcalde reiteró que Morena mantiene una posición favorable en distintos sondeos políticos, aunque consideró que el escenario rumbo a la sucesión estatal será altamente competido.

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