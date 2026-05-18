Ubican a Mario Mata coordinando bloqueo carretero en Chihuahua

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Ariadna Montiel acusó al exdiputado panista y actual funcionario estatal de participar en cierres sobre la carretera Juárez-Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, Mario Mata Carrasco, fue identificado coordinando los bloqueos carreteros registrados el sábado sobre la vía Juárez-Chihuahua durante la movilización convocada por el partido guinda.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente nacional morenista mostró imágenes en las que, afirmó, aparece el exdiputado federal del Partido Acción Nacional participando directamente en la operación de los cierres carreteros.

“Ese señor marcado en rojo es el mismo que aparece en la fotografía superior. Es el director de la Junta de Aguas del estado. Fue diputado federal por el PAN y él personalmente estaba coordinando el bloqueo”, declaró.

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Montiel sostuvo que las afectaciones sobre la carretera Juárez-Chihuahua impactaron no sólo a simpatizantes de Morena que acudían a la movilización, sino también al comercio, transporte de mercancías y usuarios que se dirigían hacia la frontera.

La dirigente acusó que únicamente se dejó habilitado un carril de circulación en la caseta de cobro, provocando largas filas y congestionamiento vehicular en una de las principales rutas comerciales del estado.

Además, señaló que durante los bloqueos fueron atravesadas unidades de carga y tráileres presuntamente vinculados a grupos transportistas relacionados con actores políticos locales.

“Así estrangularon la circulación”, afirmó.

Morena anunció que presentará denuncias ante distintas autoridades por los hechos ocurridos durante la jornada del sábado, al considerar que se afectaron vías federales de comunicación y se utilizaron recursos públicos con fines políticos.

Las declaraciones se producen en medio de la confrontación política entre Morena y el gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván, tras la marcha realizada en la capital del estado en defensa de la soberanía nacional.

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