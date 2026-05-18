Confronta Maru Campos marcha de Morena en Chihuahua

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Gobernadora afirma que en Chihuahua “somos libres” tras manifestación en su contra realizada en la capital del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a la movilización realizada por simpatizantes de Morena en la capital del estado, quienes exigieron su renuncia y anunciaron acciones para promover un juicio político en su contra.

La mandataria estatal señaló que quienes impulsan este tipo de acciones desconocen la identidad y dinámica política de Chihuahua, al asegurar que la entidad se caracteriza por la libertad y la participación ciudadana en las urnas.

“Cada quien hace lo que puede”.

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La marcha se realizó el sábado en la ciudad de Chihuahua, donde cientos de personas se manifestaron contra la gobernadora por el tema relacionado con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo efectuado en el municipio de Morelos el pasado 19 de abril.

Durante la protesta, los manifestantes acusaron a Campos Galván de presunta traición a la patria y exigieron que deje el cargo para enfrentar un eventual proceso de juicio político.

La gobernadora reiteró que en Chihuahua prevalece la libertad de decisión política y sostuvo que las y los ciudadanos expresan su voluntad mediante el voto.

“Hay que conocer Chihuahua, es una tierra de personas libres, que votan en las urnas”.

Campos Galván evitó profundizar sobre la estrategia anunciada por Morena para recolectar firmas con el objetivo de respaldar la solicitud de juicio político en su contra.

La dirigencia nacional de Morena informó previamente que realizará recorridos por distintos municipios de Chihuahua para reunir apoyos ciudadanos y acompañar formalmente la petición ante las instancias correspondientes.

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