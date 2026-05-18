México ya cambió y rechaza subordinación ante poderes mediáticos y extranjeros: Sheinbaum

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La presidenta defendió la soberanía nacional y acusó a sectores de la derecha de añorar privilegios del periodo neoliberal

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México “ya no se gobierna para una élite” y rechazó cualquier subordinación ante intereses económicos, mediáticos o extranjeros, al responder cuestionamientos sobre las presiones políticas y mediáticas derivadas del caso Sinaloa y las recientes renuncias de exfuncionarios vinculados al gobierno estatal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que parte de las críticas contra la Cuarta Transformación provienen de grupos que perdieron privilegios económicos y políticos construidos durante los gobiernos neoliberales.

“¿Qué no les gusta? Un país independiente, soberano, con dignidad; un país que no sigue dictados internacionales”, sostuvo.

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Sheinbaum defendió que desde 2018 se produjo una separación entre el poder político y el poder económico, y aseguró que ya no existen acuerdos con medios de comunicación ni condonaciones fiscales a grandes empresarios.

La presidenta señaló que durante gobiernos anteriores se utilizaron recursos públicos para beneficiar medios y grupos empresariales a cambio de respaldo político y mediático.

“Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito contra el pueblo de México”, afirmó.

En su intervención, la mandataria recordó que durante administraciones pasadas se condonaron impuestos a grandes empresas y se entregaron recursos millonarios en publicidad oficial, situación que, dijo, ya no ocurre bajo el actual modelo de gobierno.

También sostuvo que sectores de la derecha nacional e internacional rechazan el proyecto de la Cuarta Transformación porque México ahora mantiene una posición soberana frente a otros gobiernos, particularmente frente a Estados Unidos.

“Aquí quien manda es el pueblo”, expresó.

Sheinbaum hizo referencia a los resultados en materia de seguridad y afirmó que su administración ha logrado reducir en 40 por ciento los homicidios dolosos, además de realizar detenciones y extradiciones de integrantes de distintos grupos criminales.

La presidenta insistió en que su gobierno combate a la delincuencia organizada mientras atiende las causas sociales de la violencia mediante programas sociales y políticas públicas dirigidas a jóvenes y sectores vulnerables.

En otro momento, criticó a periodistas, intelectuales y comentaristas que, aseguró, estaban acostumbrados a formar parte del círculo del poder político y económico.

“Ya no existe el chayote”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que actualmente la información gubernamental se difunde de manera pública y abierta a través de las conferencias matutinas, sin necesidad de negociar coberturas o líneas editoriales.

La mandataria también defendió la reforma judicial y afirmó que la elección de jueces por voto popular busca eliminar privilegios y garantizar una justicia igualitaria para toda la población.

“Como decía Juárez: todos somos iguales ante la ley”, concluyó.