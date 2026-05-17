Reconocen a Taquería Paly por más de 55 años de tradición y servicio en la frontera

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Juarenses A.C. entregó un reconocimiento a una de las familias más emblemáticas de la gastronomía y el deporte en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación civil Juarenses A.C. entregó un reconocimiento a Taquería Paly por más de 55 años de servicio a la comunidad fronteriza, destacando su legado gastronómico, deportivo y social en Ciudad Juárez y El Paso.

La distinción fue entregada por integrantes de la mesa directiva de la organización, encabezados por el ingeniero Pablo Hernández Sáenz y el doctor Rodolfo Aranda, durante un evento en el que se resaltó la trayectoria de una de las familias más representativas de la frontera.

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Taquería Paly fue reconocida como uno de los negocios más emblemáticos de la identidad juarense, tanto por su tradición culinaria como por su respaldo histórico al deporte local.

La organización Juarenses A.C., fundada en 1990 por iniciativa de René Mascareñas, ha mantenido entre sus objetivos preservar los valores, tradiciones y el orgullo de la identidad fronteriza.

El reconocimiento fue dedicado al esfuerzo y trayectoria de don Gabriel “Paly” Cereceres Apodaca y su esposa Guadalupe Rosales, así como de sus hijos Gabriel, “Chito” y “Meny”, quienes consolidaron el negocio familiar ligado estrechamente al comercio y al béisbol.

Durante décadas, equipos de béisbol de distintas categorías portaron en sus uniformes el patrocinio de Taquería Paly, reflejando el respaldo constante de la familia al deporte juarense.

En el acto se destacó también el carácter altruista y cercano de la familia Cereceres, además de la permanencia de Taquería Paly como un punto de referencia gastronómica para generaciones de juarenses y paseños.

El homenaje reconoció no solo la permanencia comercial del negocio, sino su aportación a la vida social y comunitaria de la frontera.