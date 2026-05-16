Acusa Morena a Maru Campos de “traición a la patria” durante marcha en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La dirigencia nacional del partido afirmó que 20 mil personas participaron en la movilización por la seguridad, la paz y la defensa de la soberanía

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Morena acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de violar la soberanía nacional y cometer actos que, aseguró, constituyen una “traición a la patria”, durante la marcha realizada este fin de semana en la capital del estado.

La movilización denominada “Marcha por la Seguridad, la Paz y la Defensa de la Soberanía” partió de la Glorieta de Pancho Villa hacia Palacio de Gobierno y, de acuerdo con el partido, reunió a 20 mil personas pese a los bloqueos carreteros y protestas reportadas en distintos puntos del estado.

- Publicidad - HP1

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el acto político frente a Palacio de Gobierno, donde responsabilizó a la mandataria estatal de permitir la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en Chihuahua.

“Estamos aquí para defender nuestra soberanía, exigir justicia, seguridad y paz para nuestra tierra”, expresó Ariadna Montiel.

Durante su discurso, la dirigente morenista señaló a Campos Galván de presuntas violaciones a la soberanía, usurpación de atribuciones federales y omisiones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde posteriormente murieron ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero.

“Nosotros no somos cómplices de nadie; estamos del lado de la justicia y del respeto a la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua”, afirmó.

Morena sostuvo que existieron bloqueos carreteros y obstáculos para impedir la llegada de simpatizantes provenientes de distintos municipios del estado.

En el evento participaron dirigentes estatales, legisladores y representantes de distintos sectores sociales, quienes cuestionaron la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.

La representante rarámuri Patricia Castillo afirmó que las comunidades indígenas han sido abandonadas frente a la violencia y acusó falta de protección para defensores del territorio y recursos naturales.

“La estrategia de seguridad del Gobierno de Chihuahua ha fracasado porque se olvidó de la gente”, señaló.

Por su parte, Raúl Fajardo, exdirector del Instituto del Deporte de Ciudad Juárez, aseguró que los asistentes acudieron para defender la soberanía nacional y rechazó las acciones del gobierno estatal para impedir la movilización.

La secretaria de Formación Política de Morena en Chihuahua, Luisa Rey, sostuvo que el movimiento exige transparencia, justicia y rendición de cuentas, mientras que la dirigente estatal Brighite Granados aseguró que el partido llegará unido al proceso electoral de 2027.

La marcha ocurrió en medio de la confrontación política entre Morena y el gobierno estatal derivada de las investigaciones relacionadas con el operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la presencia de ciudadanos estadounidenses en la operación.