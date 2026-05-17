Reaparece Enrique Inzunza y niega contacto con autoridades de Estados Unidos

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El senador sinaloense rechazó versiones sobre una supuesta detención y aseguró que permanece en Sinaloa

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció públicamente este viernes para negar las versiones que circularon sobre una presunta detención o entrega a autoridades de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador sinaloense calificó como falsas las publicaciones que lo vinculaban con autoridades estadounidenses y rechazó las acusaciones que han surgido en su contra.

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento”, expresó.

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Inzunza aseguró que permanece en Sinaloa y afirmó que no ha tenido contacto alguno con autoridades extranjeras, además de descartar la contratación de abogados para enfrentar señalamientos.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello”, señaló.

El senador afirmó que atenderá cualquier requerimiento que eventualmente le formulen autoridades mexicanas conforme al marco constitucional.

En su posicionamiento, sostuvo que su trayectoria pública respalda su actuación y defendió su conducta como servidor público.

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor”, escribió.

Las declaraciones del legislador ocurren luego de que en redes sociales y espacios de análisis político se difundieran versiones sobre una supuesta captura o presentación voluntaria ante autoridades estadounidenses en San Diego, California.

Hasta ahora, ninguna autoridad de México o Estados Unidos ha confirmado investigaciones judiciales directas o acciones penales contra Inzunza Cázarez.

El nombre del senador ha sido mencionado en reportes relacionados con investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras del crimen organizado, en medio de las acusaciones formuladas recientemente contra integrantes del entorno político de Sinaloa.

GALERÍA

Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento. Es falso lo que se… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 17, 2026