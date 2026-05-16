No hay inormación oficial sobre presunta detención de Enrique Inzunza en Estados Unidos

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Hasta el momento ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha validado la supuesta detención del senador sinaloense

Ciudad de México (ADN/Staff) – Versiones difundidas en redes sociales y espacios de análisis político señalaron una presunta captura del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez en Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses.

Los rumores comenzaron a circular este viernes con referencias a una supuesta detención en San Diego, California, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y estructuras del crimen organizado.

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Sin embargo, ninguna instancia gubernamental, fiscalía o agencia federal estadounidense ha informado oficialmente sobre una acción legal contra el legislador.

De acuerdo con las versiones difundidas, Inzunza Cázarez estaría bajo investigación dentro de una línea más amplia relacionada con funcionarios y exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Algunas publicaciones sostienen que el senador habría acudido voluntariamente ante autoridades estadounidenses, aunque ese dato tampoco ha sido corroborado oficialmente.

La falta de información institucional ha provocado incertidumbre y especulación en torno al caso, particularmente después de las acusaciones realizadas recientemente por fiscales estadounidenses contra funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con “Los Chapitos”.

Especialistas en seguridad y analistas políticos han advertido sobre la necesidad de mantener cautela ante versiones no verificadas, especialmente en casos de alto impacto político y judicial.

Hasta ahora, Enrique Inzunza Cázarez y su equipo no han emitido posicionamientos públicos respecto a las versiones difundidas sobre una posible detención o investigación en territorio estadounidense.

El caso ocurre en medio de una creciente presión política y judicial sobre integrantes del círculo cercano al gobierno de Sinaloa, luego de las acusaciones y medidas financieras impulsadas por autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera en México.

Por el momento, la presunta captura del senador permanece únicamente como una versión en redes y medios reionales sin respaldo oficial.