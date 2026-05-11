Afirma Sheinbaum que Rocha Moya permanece en Sinaloa y descarta captura ilegal de EU

Publicidad - LB2 -

Presidenta insiste en que el caso del gobernador con licencia debe resolverse bajo la ley mexicana y con respeto a la soberanía

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense y afirmó que el proceso derivado de las acusaciones de Estados Unidos debe atenderse como un asunto jurídico y de soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que existe desinformación alrededor del caso y adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá más detalles durante la mañanera del martes.

“Él está en Sinaloa. En las redes hay mucha propaganda y mucha mentira”

- Publicidad - HP1

Sheinbaum señaló que algunos medios y sectores políticos han difundido versiones falsas para generar incertidumbre en torno a las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.

La presidenta pidió distinguir entre información y propaganda, luego de que circularan versiones sobre posibles fugas o acciones extraordinarias contra el mandatario con licencia.

“Es importante no caer en este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que existen”

La titular del Ejecutivo reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene la solicitud formal al gobierno de Estados Unidos para que entregue pruebas relacionadas con la petición de detención provisional con fines de extradición emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Sheinbaum insistió en que cualquier actuación deberá apegarse al sistema jurídico mexicano y al respeto pleno de la soberanía nacional.

“Es un asunto jurídico y tiene que ver también con la soberanía de México”

La presidenta también descartó la posibilidad de que autoridades estadounidenses realicen una captura unilateral en territorio mexicano, como ocurrió en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

“No creemos y no debe ocurrir”

El gobierno federal mantiene la postura de que cualquier solicitud internacional debe cumplir con los requisitos establecidos en el tratado bilateral de extradición y en las leyes mexicanas antes de proceder judicialmente.