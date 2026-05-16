Acusa diputado Pedro Torres bloqueo carretero por parte de “grupos pagados” durante movilización de Morena

Publicidad - LB2 -

El legislador señaló que personas ligadas al gobierno estatal habrían cerrado la caseta de Sacramento para impedir el traslado de manifestantes hacia Chihuahua capital

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local de Morena, Pedro Torres, acusó que presuntos grupos vinculados al gobierno estatal bloquearon la carretera en ambos sentidos a la altura de la caseta de Sacramento, en las afueras de Chihuahua capital, con el objetivo de impedir el traslado de personas hacia la marcha convocada por Morena.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador responsabilizó directamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de los cierres carreteros y afirmó que las acciones afectaron la libre circulación de ciudadanos y mercancías.

“Delincuentes pagados por la gobernadora, la corrupta, represora gobernadora María Eugenia Campos Galván bloquearon la carretera en ambos sentidos”, expresó Pedro Torres.

- Publicidad - HP1

El diputado aseguró que el bloqueo afectó tanto a manifestantes como a automovilistas que transitaban desde el norte del estado hacia la ciudad de Chihuahua.

Según su declaración, el cierre fue realizado por un grupo reducido de personas, a quienes señaló de actuar presuntamente bajo instrucciones políticas para obstaculizar la movilización convocada por Morena en defensa de la soberanía nacional y contra el gobierno estatal.

“Seguiremos insistiendo para que dejen pasar a todos los vehículos que vienen del norte del estado hacia la ciudad de Chihuahua”, agregó.

Las declaraciones se suman a las acusaciones realizadas por dirigentes y legisladores morenistas sobre presuntos intentos de desalentar la participación ciudadana en la movilización.

Durante el fin de semana, integrantes de Morena denunciaron cierres carreteros, cancelación de transporte y campañas de desinformación para afectar la asistencia a la marcha realizada en la capital del estado.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones relacionadas con los bloqueos en la caseta de Sacramento.

Galería