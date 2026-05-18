Fija CANACO Juárez postura contra cobros del IMPI por uso de música en comercios

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El organismo empresarial pidió a Claudia Sheinbaum revisar el convenio entre el IMPI y la SACM

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO) manifestó su rechazo a las multas y verificaciones impulsadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra hoteles y restaurantes por la reproducción de música protegida por derechos de autor.

A través de un comunicado, el organismo empresarial expresó preocupación por la forma en que se están aplicando las revisiones derivadas del convenio de colaboración entre el IMPI y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

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CANACO Juárez sostuvo que las sanciones impuestas a establecimientos formales carecen de certeza jurídica y se aplican bajo criterios que empresarios consideran discrecionales.

El presidente del organismo, Iván Pérez Ruíz, afirmó que la cámara mantiene una postura institucional de “no pago” mientras no exista claridad legal sobre los montos y procedimientos de cobro.

“Exhortamos a los amigos empresarios a no dejarse intimidar. No somos el problema. Somos quienes generan empleo, pagan impuestos y sostienen la economía formal de nuestra región”, expresó.

La cámara reconoció el derecho de autores y compositores a recibir regalías por el uso de sus obras, aunque subrayó que los mecanismos de cobro deben regirse por principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.

El organismo cuestionó que las acciones de verificación se concentren en negocios establecidos mientras la economía informal, aseguró, opera sin supervisión ni sanciones.

CANACO Juárez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisar y revocar el convenio de colaboración entre el IMPI y la SACM, al considerar que ha derivado en prácticas de presión hacia el comercio formal.

“Pedimos respeto al comercio formal, no hostigamiento”, señaló Pérez Ruíz.

El organismo recordó que en septiembre de 2025 se realizó una mesa de trabajo instruida por la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, en la que participaron representantes empresariales, funcionarios federales y directivos de la SACM.

En esa reunión estuvo presente Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, aunque, según CANACO, hasta ahora no se han alcanzado acuerdos que otorguen certidumbre al sector empresarial.

La cámara reiteró que continuará brindando asesoría y acompañamiento a comerciantes y prestadores de servicios afectados por estas medidas.