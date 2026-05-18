Propone Sheinbaum aplazar elección judicial a 2028 y reducir candidaturas

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La iniciativa plantea homologar evaluaciones, crear nuevas secciones en la Corte y simplificar el proceso electoral judicial.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una propuesta de reforma al modelo de elección del Poder Judicial que contempla aplazar los comicios judiciales previstos para 2027 hasta 2028, además de reducir el número de candidaturas y homologar criterios de evaluación para jueces y magistrados.

La iniciativa fue expuesta por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien señaló que el objetivo es simplificar y hacer más eficiente el nuevo esquema de elección judicial, ante la complejidad operativa que implicaría realizarlo junto con las elecciones federales y locales de 2027.

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De acuerdo con la propuesta, la jornada electoral judicial se realizaría el domingo 4 de junio de 2028 e incluiría la renovación de cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y alrededor de 3 mil cargos judiciales locales en 25 estados.

La reforma contempla la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes, cuya función sería homologar metodologías y criterios de evaluación de aspirantes, además de verificar requisitos de elegibilidad y aplicar mecanismos unificados de selección.

“La iniciativa busca simplificar y hacer más eficiente el nuevo modelo de elección judicial”.

Entre los cambios propuestos destaca la reducción del número de candidaturas por cargo. Los Comités de Evaluación seleccionarían inicialmente a las cuatro personas mejor evaluadas y posteriormente se realizaría una insaculación pública para definir únicamente dos candidaturas por especialidad y cargo, respetando el principio de paridad de género.

Asimismo, se plantea simplificar las boletas electorales para que cada ciudadano vote por un juez y un magistrado por especialidad, diferenciando las postulaciones realizadas por cada Poder. También se otorgaría al Instituto Nacional Electoral la facultad de dividir el territorio en distritos judiciales específicos.

La propuesta incorpora además un esquema de capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados, coordinado entre el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, así como evaluaciones continuas de desempeño durante el primer año de funciones.

“Se contempla la creación de dos nuevas secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desahogar asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno”.

En materia local, la reforma busca homologar las reglas federales en los poderes judiciales estatales, incluyendo comités de evaluación, reducción de candidaturas, insaculación obligatoria y capacitación permanente.

La iniciativa también propone que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan celebrarse en la misma ubicación física, aunque con mecanismos para impedir la intervención de representantes de partidos políticos en el proceso judicial.

Finalmente, se establece que las vacantes derivadas de muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados se cubrirían hasta la siguiente elección judicial y no automáticamente por quien hubiera obtenido el segundo lugar en la votación.

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