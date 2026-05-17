Se deslinda Barzón Nacional de bloqueos carreteros en Chihuahua

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La organización afirmó que no participó en las protestas registradas en la carretera Delicias-Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Barzón Nacional se deslindó públicamente de los bloqueos carreteros registrados este sábado en la vía federal Delicias-Chihuahua, luego de que distintas versiones relacionaran a productores agrícolas y representantes del sector con las protestas que impidieron el paso de contingentes de Morena hacia la capital del estado.

A través de un posicionamiento firmado el 16 de mayo, representantes de la organización señalaron que productores y agricultores afiliados se mantienen al margen de cualquier acción de bloqueo en carreteras estatales y federales de Chihuahua.

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El documento fue difundido después de las movilizaciones y cierres carreteros reportados durante la jornada en distintos puntos del estado, en medio de la marcha convocada por Morena contra la gobernadora María Eugenia Campos.

En el pronunciamiento, Barzón Nacional aclaró que las acciones realizadas en el tramo Delicias-Chihuahua no corresponden a su organización y rechazó cualquier vínculo con quienes participaron en los bloqueos.

“Nos permitimos manifestar y aclarar que nuestra sociedad se mantiene al margen de cualquier situación de bloqueos que sucedan en las carreteras estatales y federal del estado de Chihuahua”, señala el documento.

Además, la organización hizo referencia directa a Alexa Jiménez, regidora del PAN en Delicias, indicando que no representa a módulos agrícolas, productores o sociedades de responsabilidad limitada relacionadas con el distrito de riego.

“Manifestamos que la C. Alexa Jiménez, quien es regidora del Partido Acción Nacional del Ayuntamiento de Delicias, no representa a ningún agricultor, módulo o Sociedad de Responsabilidad Limitada de este distrito de riego”, expuso Barzón Nacional.

La agrupación sostuvo que continuará respaldando “causas justas” y reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación.

Los bloqueos registrados el sábado provocaron retrasos y la detención de autobuses que trasladaban simpatizantes de Morena hacia la marcha realizada en Chihuahua capital, donde dirigentes del partido acusaron al gobierno estatal y a grupos afines al PAN de intentar impedir la movilización.

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