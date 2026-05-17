Marcharon simpatizantes de Morena en Delicias tras bloqueos rumbo a Chihuahua

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Contingentes que no pudieron llegar a la capital realizaron una movilización improvisada en Delicias

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – Simpatizantes de Morena provenientes de distintos municipios de Chihuahua y de otros estados del país realizaron una marcha improvisada en Delicias, luego de quedar varados tras los bloqueos registrados en la carretera hacia la capital del estado.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, difundió en redes sociales imágenes de la movilización realizada en ese municipio, donde los asistentes corearon consignas contra el Gobierno del Estado de Chihuahua.

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Montiel acusó que el bloqueo fue promovido por autoridades municipales de Delicias para impedir que los contingentes llegaran a la marcha convocada en Chihuahua capital en defensa de la soberanía nacional y contra la gobernadora Maru Campos.

“Al verse impedidos para salir del municipio, decidieron marchar ahí mismo. Porque nuestro movimiento nunca se rinde”, escribió la dirigente nacional de Morena.

Durante la mañana del sábado se reportaron bloqueos y protestas en la carretera Delicias-Chihuahua, donde manifestantes interceptaron autobuses que trasladaban simpatizantes morenistas hacia la capital del estado.

De acuerdo con reportes difundidos durante la jornada, al menos 18 camiones fueron regresados antes de continuar su trayecto rumbo a Chihuahua capital.

Entre los argumentos expuestos por quienes participaron en los bloqueos se señaló que algunas personas viajaban sin boleto o desconocían el destino de la movilización.

La marcha principal convocada por Morena se realizó en Chihuahua capital bajo el lema “Marcha por la Seguridad, la Paz y la Defensa de la Soberanía”, encabezada por dirigentes nacionales y locales del partido.

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