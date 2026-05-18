Acusa Morena uso de recursos públicos y violencia política en Chihuahua desde el gobierno Estatal

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La dirigencia nacional anunció denuncias por presuntos bloqueos carreteros, agresiones y utilización de infraestructura oficial durante movilizaciones en la entidad

Ciudad de México (ADN/Staff) – La dirigencia nacional de Morena acusó al gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, de utilizar recursos públicos y movilizar grupos de choque para intentar frenar las actividades políticas y movilizaciones realizadas el fin de semana en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido presentará denuncias ante autoridades electorales, órganos de control y fiscalías anticorrupción por la presunta participación de funcionarios estatales en actos de violencia, bloqueos carreteros y uso indebido de recursos públicos.

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La dirigente morenista afirmó que durante las movilizaciones se registraron bloqueos en distintos puntos carreteros del estado, particularmente en la vía Chihuahua-Juárez, donde simpatizantes del movimiento habrían sido impedidos de avanzar hacia la capital del estado.

Montiel sostuvo que también hubo incidentes en el aeropuerto de Chihuahua y en otros puntos de la ciudad, donde presuntamente participaron personas vinculadas a dependencias estatales.

“Es mucha la desesperación del PAN en Chihuahua”, expresó la dirigente nacional de Morena.

La dirigencia partidista señaló además que algunos edificios públicos estatales fueron utilizados para colocar propaganda relacionada con el Partido Acción Nacional.

Pese a ello, Morena aseguró que la movilización realizada el sábado se desarrolló de manera pacífica y contó con amplia participación ciudadana, incluso en el municipio de Delicias donde un contingente realizaron un marcha alterna tras los bloqueos carreteros.

Morena también afirmó que Chihuahua se ha convertido en una prioridad política rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que el crecimiento electoral del partido en la entidad ha sido constante desde 2018.

En ese contexto, Ariadna Montiel adelantó que el partido mantendrá presencia permanente en el estado mediante actividades de organización territorial y recorridos casa por casa.

La dirigencia nacional respaldó además los cambios planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la reforma judicial, particularmente la propuesta para aplazar la elección de integrantes del Poder Judicial hasta 2028.

Según Morena, esta modificación permitiría mejorar la organización del proceso y ampliar los tiempos de evaluación y capacitación de jueces y magistrados.

Durante la conferencia, la dirigencia morenista también fue cuestionada sobre investigaciones relacionadas con actores políticos de Sinaloa y otros estados, ante lo cual Montiel aseguró que el partido no encubrirá a personas involucradas en posibles actos de corrupción o vínculos criminales.

“No vamos a encubrir a nadie”, afirmó.

La dirigente insistió en que las investigaciones deben desarrollarse conforme a derecho y sin utilizarse políticamente contra el movimiento.