Atiende Protección Civil derrumbe parcial de vivienda en la colonia El Barreal

No se reportaron personas lesionadas; recomiendan desalojo preventivo por riesgo estructural.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Elementos operativos de la Dirección General de Protección Civil atendieron un llamado de emergencia en la colonia El Barreal, donde se registró el derrumbe parcial de una vivienda, correspondiente a un cuarto construido con materiales de adobe y madera.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble presentó daños visibles en el techo y en los muros, lo que generó un riesgo para quienes habitan o transitan en el área, debido a la inestabilidad de la estructura afectada.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente, sin embargo, la situación fue clasificada como de riesgo potencial, dadas las condiciones físicas del cuarto colapsado.

Ante este escenario, el personal de Protección Civil recomendó a los propietarios desalojar de manera preventiva el inmueble, con el objetivo de evitar accidentes derivados de un posible colapso mayor.

La dependencia explicó que las viviendas construidas con materiales vulnerables a la humedad o al desgaste por el paso del tiempo presentan un mayor riesgo estructural, particularmente ante cambios climáticos o falta de mantenimiento.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier daño estructural en sus viviendas, a fin de que se realicen evaluaciones preventivas que permitan reducir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas.

