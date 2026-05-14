Promueve SSPM cultura de justicia cívica entre estudiantes de secundaria

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Más de 500 alumnos de la Secundaria Federal 13 participaron en pláticas preventivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió pláticas informativas sobre justicia cívica a estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 13 como parte de las acciones preventivas dirigidas a la comunidad escolar.

Las actividades estuvieron enfocadas en alumnas y alumnos de los tres grados de secundaria, alcanzando a aproximadamente 507 estudiantes.

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Durante las sesiones, agentes municipales abordaron temas relacionados con leyes, normas, valores, faltas administrativas y delitos, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y la convivencia social.

Asimismo, se brindó orientación sobre la importancia de actuar con responsabilidad dentro y fuera de los entornos escolares y respetar las reglas de convivencia.

La SSPM señaló que estas actividades buscan prevenir conductas de riesgo y reforzar valores entre niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez.

Las autoridades municipales destacaron que las pláticas forman parte de los programas permanentes de prevención social que se desarrollan en coordinación con instituciones educativas de nivel básico.

Además, indicaron que continuarán acercando este tipo de actividades a planteles escolares para contribuir a la construcción de entornos más seguros y conscientes para la comunidad estudiantil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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