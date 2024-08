Será en octubre la apertura de la Casa de Transición de mujeres víctimas de la violencia

Publicidad - LB2 -

La Comisión de la Familia y Asistencia Social informó que espera que sea en octubre cuando la Casa de Transición para mujeres víctimas de la violencia sea entregada al Gobierno Municipal y así poder dar refugio a quien lo necesite.

Ciudad Juárez, Chih .- La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, informó que actualmente la casa se encuentra en adecuaciones por parte de la Dirección General de Obras Públicas, además de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien se encarga del fondo de equipamiento, se encuentra haciendo la compra de los muebles para el lugar.

Se tiene previsto que a mediados de octubre la casa ya se encuentre totalmente acondicionada y amueblada para que la puedan habitar ocho mujeres con sus respectivos hijos, en caso de que los tenga.

Este lugar será habitado por mujeres que actualmente se encuentra en refugio y que para una mejor salud emocional y psicológica deben ser trasladadas a una casa de transición para que puedan integrarse de manera sana a la comunidad.

Explicó que cuando una mujer llega al IMM por motivos de violencia se le hace una evaluación de escala de riesgo y si es alto o grave se llevan a un refugio donde se les brinda atención psicológica y emocional.

Sin embargo, hacía falta la casa de transición para que la mujer y sus hijas e hijos no regresen a la casa donde vive el agresor pues muchas veces no saben o no tienen a dónde ir y regresan al lugar donde fueron agredidas.

En la casa de transición se ayudará a las víctimas para que vuelvan a integrarse a la sociedad a través de construir redes de apoyo, obtener un trabajo y así tener más elementos para no caer en violencia familiar, económica o de género.

Las familias o mujeres solas podrán vivir en estas casas por un espacio de hasta seis meses.

El regidor y coordinador de la Comisión, Enrique Torres Valadez, dijo que el lugar donde se encuentra la casa fue adquirida por el Gobierno Municipal y será manejada por una asociación civil.

