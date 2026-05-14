Festejan a madres de pueblos originarios en el CEMPO

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Convivencia promovió el diálogo, el reconocimiento y el fortalecimiento comunitario en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) realizó un festejo con motivo del Día de las Madres dirigido a mujeres integrantes de comunidades indígenas que radican en Ciudad Juárez.

La convivencia se llevó a cabo en las instalaciones del CEMPO y reunió a representantes de pueblos originarios, así como a autoridades municipales vinculadas con temas de inclusión e interculturalidad.

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Durante el encuentro se desarrolló una charla impartida por la maestra Fabiola Pavón, enfocada en el amor propio y en el reconocimiento del papel de las mujeres dentro de sus familias y comunidades.

La actividad buscó generar un espacio de cercanía, diálogo y fortalecimiento comunitario entre las madres pertenecientes a pueblos originarios asentados en la ciudad.

En el evento participó la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

También estuvieron presentes la coordinadora del CEMPO, Diana Laura Lozano Linares, integrante de la comunidad chinanteca; Rosa María Guadalajara Reyes, especialista en promoción de interculturalidad rarámuri; Isabel Carrillo Pérez, especialista en participación ciudadana y liderazgo comunitario; David Maldonado Pérez, especialista en gestiones sociales y estrategia turística, y Fabiola Vázquez, encargada de vinculación.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones para fortalecer el reconocimiento, inclusión y acompañamiento de las comunidades indígenas que habitan en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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