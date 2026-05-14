Representará juarense a México en la Copa Mundial de Wushu en China

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Raúl Rubio competirá en Haikou tras ser convocado por segunda ocasión al torneo de élite internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El atleta juarense Raúl Rubio fue convocado por segunda ocasión a la Copa Mundial de Wushu, competencia internacional que se celebrará del 4 al 9 de julio en Haikou, China.

Rubio cuenta con una amplia trayectoria dentro de las artes marciales y actualmente figura entre los principales exponentes mexicanos de esta disciplina a nivel internacional.

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La Copa Mundial de Taolu reúne únicamente a deportistas de élite, ya que participan los mejores 10 competidores surgidos del Campeonato Mundial de Wushu realizado en 2025 en Brasil.

El juarense se convirtió además en el único atleta mexicano invitado a este tipo de competencias internacionales dentro de la historia del Wushu en el país.

A sus 22 años, Raúl Rubio ha representado a México en diversos torneos internacionales celebrados en Brasil, Japón, Estados Unidos, Indonesia y Argentina.

Entre sus participaciones destacan el Campeonato Mundial Adulto en Brasil y Dallas, Texas; la Copa Mundial de Wushu en Japón; así como campeonatos panamericanos en California, Brasil y Argentina.

El deportista fronterizo buscará nuevamente posicionarse entre los mejores exponentes del mundo en esta disciplina durante la competencia que se desarrollará en China.

Para asistir al torneo internacional contará con apoyo del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, encabezado por Juan Carlos Escalante.

Raúl Rubio suma 15 años de trayectoria en el Wushu y continuará representando a Ciudad Juárez y a México en competencias de alto nivel internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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