Afina Ciudad Juárez detalles para el Xokerball Americup 2026

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Torneo internacional reunirá a 16 países en la Plaza de la Mexicanidad con acceso gratuito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los preparativos para el Xokerball Americup 2026 avanzan en Ciudad Juárez, donde del 20 al 24 de mayo se desarrollará este torneo internacional en la Plaza de la Mexicanidad.

Este jueves fueron presentados los avances de las instalaciones que albergarán el evento, incluyendo la cancha de pasto sintético donde competirán selecciones de 16 países en encuentros de futbol 6 contra 6.

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Durante el recorrido, medios de comunicación, influencers y creadores de contenido conocieron por primera vez el espacio donde se realizarán los partidos del certamen.

Las selecciones participantes serán México, Estados Unidos, Panamá, Bélgica, Argentina, Colombia, Guatemala y Haití.

También competirán Chile, Honduras, Canadá, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.

El estadio temporal contará con capacidad para aproximadamente 3 mil personas, quienes podrán ingresar de manera gratuita para presenciar los encuentros.

Los organizadores informaron que durante los cinco días del torneo habrá pantallas LED, juegos, áreas de alimentos y actividades orientadas a la convivencia familiar.

Asimismo, se dieron a conocer detalles técnicos y operativos relacionados con la logística y el desarrollo de los partidos internacionales.

La inauguración oficial del Xokerball Americup 2026 se llevará a cabo el próximo 20 de mayo a las 8:00 de la noche, previo al partido entre las selecciones de México y Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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