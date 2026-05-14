Recibe Municipio red de semáforos del sistema BRT en Ciudad Juárez

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Seguridad Vial asumirá operación y mantenimiento de infraestructura semafórica del transporte semimasivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó la entrega oficial al Municipio de Ciudad Juárez de la red de semáforos correspondiente al Sistema Integrado de Transporte Semimasivo BRT, infraestructura que a partir de ahora será administrada por la Coordinación General de Seguridad Vial.

La entrega-recepción se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), con la participación de autoridades estatales y municipales.

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Entre los funcionarios presentes estuvieron representantes del IMIP, Seguridad Vial, la Secretaría del Ayuntamiento, la Subsecretaría de Transporte y la Operadora de Transporte ViveBus.

La infraestructura entregada incluye bienes muebles e inmuebles relacionados con el sistema semafórico del BRT, entre ellos equipos electrónicos, software, cableado, postes, controladores y el centro de control de sincronización.

El director del IMIP, Roberto Álvaro Mora Palacios, informó que previo al proceso de entrega se realizaron recorridos de supervisión en distintos cruceros para documentar las condiciones de funcionamiento de cada componente.

La operación y mantenimiento de la red semafórica quedará a cargo de la Dirección de Control de Tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, señaló que la prioridad será mantener en funcionamiento la infraestructura en beneficio de la seguridad vial y movilidad de la ciudadanía.

“La ciudadanía es primero y el gran beneficiario es la comunidad”.

Por su parte, el coordinador de Directores del Municipio, Enrique Licón Chávez, destacó la coordinación entre autoridades estatales y municipales para concretar la entrega de la infraestructura relacionada con el sistema de transporte semimasivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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