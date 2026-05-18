Modificará Morena calendario para elegir coordinadores estatales de la 4T

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La dirigencia nacional anunció que la próxima semana dará a conocer nuevas fechas para el proceso interno rumbo a 2027.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández)- Morena modificará el calendario previsto para la elección de coordinadores estatales de la Defensa de la Cuarta Transformación, informó la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel.

La líder morenista explicó que el cronograma original, que contemplaba el anuncio de las coordinaciones estatales el próximo 22 de junio, será ajustado y las nuevas fechas se darán a conocer durante la siguiente semana.

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El proceso interno definirá a quienes encabezarán las coordinaciones estatales de la 4T en 17 entidades, figuras que posteriormente podrían convertirse en candidaturas a gubernaturas.

Montiel realizó el anuncio acompañada por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien confirmó que el calendario se encuentra actualmente en revisión.

“Los mecanismos que se establecieron en el Consejo Nacional anterior continuarán vigentes”.

La dirigencia nacional señaló que las reglas aprobadas previamente para la selección interna permanecerán sin modificaciones y únicamente se revisará la calendarización del proceso.

Además de las coordinaciones estatales, Morena también ajustará las fechas relacionadas con las definiciones de coordinaciones municipales y distritales.

El calendario inicial contemplaba la elección de coordinaciones distritales federales el 3 de agosto, municipales el 21 de septiembre y distritales locales el 8 de noviembre.

Montiel indicó que el objetivo es mantener orden en el proceso interno y garantizar claridad para quienes participen en las distintas etapas rumbo al proceso electoral de 2027.

“La idea es que todo tenga orden; ya están establecidas las reglas”.

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