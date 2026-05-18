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Reconocen Alcalde y DIF labor de personal de los Centros de Atención Infantil

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El Gobierno Municipal celebró el Día de la Madre y del Padre con coordinadores y coordinadoras de los CAI.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) realizó una celebración con motivo del Día de las Madres y del Padre para reconocer la labor de coordinadoras y coordinadores de los Centros de Atención Infantil (CAI).

El evento fue encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quienes destacaron el trabajo que realiza el personal encargado del cuidado y atención de niñas y niños juarenses.

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Durante la convivencia, las autoridades municipales resaltaron la importancia de fortalecer los espacios y programas dirigidos a la niñez y adolescencia en Ciudad Juárez.

Rubí Enríquez agradeció el respaldo del Gobierno Municipal hacia las acciones enfocadas en bienestar infantil y reconoció la responsabilidad que desempeñan quienes laboran en los CAI.

“Tienen bajo su cuidado el tesoro más importante de nuestra ciudad: nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reconoció el compromiso del personal de la Dirección de Bienestar Infantil por la atención y acompañamiento que brindan diariamente a menores de edad.

Las autoridades municipales señalaron que el trabajo de los CAI es fundamental para garantizar espacios seguros y de desarrollo integral para la infancia juarense.

En la celebración participaron la directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira, así como representantes de distintos Centros de Atención Infantil y personal administrativo de la dependencia.

También asistieron integrantes de la Dirección de Bienestar Infantil y coordinadores de los espacios de atención comunitaria del DIF Municipal.

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