Invitan a universitarios a jornada sobre transparencia y acceso a la información

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El encuentro se realizará en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez para promover derechos de acceso a la información y protección de datos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal invitó a estudiantes y ciudadanía a participar en las Jornadas Universitarias de Transparencia que se realizarán este martes 19 de mayo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

La actividad se desarrollará de 13:00 a 14:00 horas en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez, como parte de las estrategias para fortalecer la cultura de transparencia y participación ciudadana entre jóvenes universitarios.

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Durante la jornada se abordarán temas relacionados con el acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas.

El coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, informó que personal de la dependencia explicará los mecanismos que tienen las y los ciudadanos para solicitar información pública a las instituciones gubernamentales.

Además, se ofrecerá orientación sobre la importancia de proteger datos personales en entornos digitales e institucionales.

“Se busca fortalecer la cultura de transparencia entre jóvenes universitarios”.

Las actividades incluirán espacios de diálogo y reflexión con estudiantes sobre el impacto de la transparencia en la construcción de gobiernos abiertos y cercanos a la ciudadanía.

La Coordinación de Transparencia indicó que estas capacitaciones ya han sido impartidas también en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El Gobierno Municipal señaló que este tipo de encuentros buscan fomentar la participación informada de las nuevas generaciones en asuntos públicos y fortalecer el ejercicio de derechos ciudadanos relacionados con la información y la rendición de cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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