Informan avances de obras del Presupuesto Participativo a regidores

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La Dirección de Participación Ciudadana reportó que la mayoría de los proyectos comunitarios presentan avances significativos o ya fueron concluidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana presentó ante integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal un informe sobre el avance de las obras realizadas mediante el programa de Presupuesto Participativo.

Durante la reunión, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, dialogó con las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, Sandra Marbel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos sobre el estado de los proyectos impulsados por la comunidad desde 2024.

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El funcionario informó que una parte importante de las obras ya fue concluida y otras más presentan avances considerables en distintos sectores de la ciudad.

Aguilera Brenes explicó que se realizó una revisión integral de los proyectos ejecutados en años recientes para identificar cuáles ya fueron entregados y cuáles continúan en proceso.

También se abordó la problemática de actos vandálicos registrados en algunos espacios públicos próximos a ser entregados a la ciudadanía.

“Estos lugares finalmente son de nosotros, de los ciudadanos”.

El director de Participación Ciudadana hizo un llamado a la comunidad para reportar daños o actos de vandalismo y colaborar en el cuidado de las obras construidas con recursos públicos.

Durante la reunión se informó además que este año no se realizará una nueva votación de proyectos, ya que se dará prioridad a propuestas de ejercicios anteriores que obtuvieron alta participación ciudadana, aunque no fueron seleccionadas.

La administración municipal prevé emitir entre octubre y noviembre la convocatoria para el proceso del Presupuesto Participativo 2027.

Aguilera Brenes señaló que la intención es adelantar el proceso para evitar coincidencias con el calendario electoral constitucional del próximo año.

Por su parte, la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa destacó que el encuentro permitió conocer el avance y seguimiento que mantiene la Dirección de Participación Ciudadana en las obras comunitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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