Impulsa Municipio espacios de calistenia en el Parque Revolución

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La Dirección de Parques y Jardines instaló una nueva estación deportiva en el poniente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines instaló una nueva estación de entrenamiento de calistenia en el Parque Revolución, como parte de las acciones para fortalecer la activación física y promover la convivencia comunitaria en el poniente de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que el proyecto busca ampliar la infraestructura deportiva en sectores que históricamente han tenido menor acceso a espacios públicos equipados.

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La nueva área de entrenamiento ya se encuentra en funcionamiento y es utilizada principalmente por jóvenes del sector poniente de Ciudad Juárez.

“Detectamos la necesidad en el Parque Revolución porque vimos que hay mucha concurrencia”.

El funcionario señaló que actualmente el Gobierno Municipal cuenta con 45 parques equipados con estaciones de calistenia distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.

Además, indicó que recientemente concluyó la instalación de 15 nuevas áreas destinadas al ejercicio al aire libre y actividades recreativas.

Zamarrón Saldaña destacó que estos espacios permiten a la ciudadanía practicar deporte de manera gratuita y fortalecen la convivencia entre vecinos.

El director de Parques y Jardines afirmó que este tipo de infraestructura contribuye al fortalecimiento del tejido social y a la recuperación de espacios públicos.

“Ayudan a generar vínculos entre vecinos, fortalecen el tejido social y contribuyen a mejorar la seguridad”.

El funcionario agregó que estas acciones forman parte de estrategias de prevención social y promoción deportiva impulsadas en coordinación con programas federales y municipales.

También adelantó que la dependencia analiza emitir una convocatoria ciudadana para identificar nuevos sectores interesados en contar con estaciones de calistenia y continuar ampliando la red de espacios deportivos comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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