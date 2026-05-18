Participa Transparencia en jornada sobre derechos de pueblos originarios

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Dependencias municipales reforzaron acciones enfocadas en inclusión y protección de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Municipio participó en la jornada “Niñas, Niños y Adolescentes de pueblos originarios: inclusión, derechos y pertinencia cultural en la atención municipal”, realizada en el Centro Municipal de Pueblos Originarios (Cempo).

La actividad reunió a representantes de distintas dependencias municipales y enlaces del eje transversal “Juárez con presente y futuro: protección y desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes”.

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El encuentro tuvo como objetivo fortalecer estrategias de inclusión, respeto a los derechos humanos y atención con pertinencia cultural para menores pertenecientes a comunidades indígenas.

Durante la jornada participaron áreas relacionadas con atención social, derechos humanos y protección de datos personales, con la finalidad de reforzar acciones coordinadas en favor del bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez, encabezó las actividades y respaldó las iniciativas enfocadas en la inclusión y diversidad cultural.

Fernando Gómez Cid de León, coordinador de Transparencia, señaló que la dependencia se integró a la jornada debido a la importancia de garantizar la protección de datos personales de menores de edad en actividades institucionales.

“Es importante garantizar la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes”.

El funcionario indicó que el Gobierno Municipal mantiene una estrategia enfocada en promover políticas públicas con perspectiva de derechos humanos e inclusión social.

Las autoridades municipales destacaron la necesidad de fortalecer la atención institucional hacia comunidades de pueblos originarios desde un enfoque cultural y de respeto a sus derechos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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