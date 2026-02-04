Preparan directores municipales agenda rumbo al cabildo binacional Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

Dependencias integrarán propuestas para fortalecer cooperación fronteriza en encuentro de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Directores de distintas dependencias municipales sostuvieron una reunión de trabajo para definir la agenda que presentará Ciudad Juárez en el próximo cabildo binacional Juárez–El Paso, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación fronteriza y establecer acciones conjuntas en temas estratégicos para el desarrollo regional.

Durante el encuentro se acordó recopilar información de cada dependencia municipal para integrarla en un documento base que concentrará los temas a exponer el próximo 20 de mayo, fecha prevista para la sesión binacional entre autoridades de ambos municipios.

El representante del Gobierno Municipal de Juárez en El Paso, Juan Acereto Cervera, explicó que se trata de una reunión formal entre cabildos, por lo que se priorizarán los asuntos más relevantes para la ciudad y su impacto en la dinámica fronteriza, con el propósito de presentarlos ante los funcionarios paseños.

Entre los ejes que se contemplan para la agenda común se encuentran deporte, patrimonio cultural, desarrollo económico y turismo, desarrollo urbano, ecología, protección civil y seguridad pública, áreas consideradas clave para la cooperación transfronteriza.

De acuerdo con la planeación preliminar, se prevé la asistencia de alrededor de 200 personas, entre representantes de ambos municipios, con una duración aproximada de dos horas, seguida de un espacio de convivencia entre las delegaciones.

Funcionarios municipales destacaron que este encuentro se sustenta en el acuerdo de hermanamiento firmado en 2005, así como en una agenda binacional que permitirá impulsar acciones coordinadas, incluso ante instancias federales tanto en México como en Estados Unidos.

En la reunión participaron titulares de diversas áreas, entre ellas Ecología, Protección Civil, Resiliencia, Atención y Bienestar Animal, Cultura, Deporte y Salud, así como representantes de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Desarrollo Económico, la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo y la Dirección de Gobierno, quienes coincidieron en la importancia de consolidar una agenda común con visión regional.

