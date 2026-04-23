Llama Pérez Cuéllar a no minimizar presencia de agentes extranjeros en Chihuahua

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Alcalde advierte que el tema central es la soberanía nacional y el respeto al marco constitucional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar llamó a no minimizar la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, al señalar que el debate debe centrarse en el respeto a la soberanía nacional y al marco constitucional.

El edil subrayó que, más allá del aseguramiento de un narcolaboratorio en la sierra del estado, la presencia de autoridades extranjeras en operativos de seguridad representa un tema de mayor relevancia institucional.

“Lo delicado es que haya agentes extranjeros operando en territorio nacional […] ese es el tema central”, afirmó.

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Pérez Cuéllar advirtió que no debe confundirse a la opinión pública al presentar estos hechos únicamente como un resultado positivo en materia de combate al crimen organizado, ya que existen implicaciones legales sobre la participación de actores externos.

En ese sentido, señaló que el Senado de la República cuenta con facultades para revisar este tipo de situaciones en el ámbito de la política exterior, por lo que consideró válido solicitar información sobre cómo ocurrieron los hechos.

“Es un tema que no puede ser menor”, expresó al referirse a la presencia de agentes extranjeros.

El alcalde también planteó que este caso podría derivar en responsabilidades administrativas o políticas, una vez que se esclarezcan las condiciones en las que se permitió la intervención.

Asimismo, rechazó que el tema deba abordarse desde una lógica partidista, al insistir en que se trata de un asunto relacionado con el cumplimiento de la Constitución y el respeto a las instituciones del país.

Finalmente, reiteró que el análisis debe enfocarse en la legalidad de los hechos y en garantizar que cualquier acción en materia de seguridad se realice dentro del marco normativo vigente.

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