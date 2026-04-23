Detienen en Argentina a presunto líder de red de contrabando de hidrocarburos

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Captura de Fernando Farías Laguna se realizó con fines de extradición tras activación de ficha roja de Interpol.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades mexicanas informaron la detención en Buenos Aires, Argentina, de Fernando Farías Laguna, identificado como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, como resultado de un operativo de cooperación internacional.

La captura fue realizada con la participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y la Interpol Argentina, en cumplimiento de una ficha roja vigente.

“Fue detenido en Buenos Aires por contar con una ficha roja emitida por INTERPOL […] su detención es con fines de extradición”, se informó.

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De acuerdo con las autoridades, Farías Laguna utilizaba un pasaporte falso de Guatemala y era buscado en 192 países por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, con evasión de impuestos.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión en México por delitos en materia de hidrocarburos, tras haber sido declarado sustraído de la justicia luego de no presentarse a una audiencia judicial en noviembre pasado.

La detención permitirá iniciar el proceso de extradición y continuar con los procedimientos legales correspondientes en territorio mexicano.

Las investigaciones señalan que el imputado habría salido del país en agosto de 2024 con destino a Estados Unidos, sin registro de retorno, lo que derivó en su búsqueda internacional.

Asimismo, se indicó que previamente había obtenido una suspensión judicial que impedía su captura, la cual fue retirada en octubre, dejando sin obstáculos legales su detención.

El caso forma parte de las acciones de cooperación internacional para combatir delitos de alto impacto, particularmente aquellos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles y redes de delincuencia organizada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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