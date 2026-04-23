Advierten impacto político en el PAN por polémica de la CIA rumbo a 2027

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Análisis señala que el caso podría debilitar aspiraciones locales y favorecer narrativa de Morena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La controversia por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua podría tener repercusiones políticas para el Partido Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones de 2027, de acuerdo con el análisis de un especialista en ciencia política.

El politólogo Víctor Manuel Reyes Gloria señaló que el tema ha sido capitalizado en el debate público, particularmente desde el ámbito federal, lo que coloca en una posición compleja tanto a la gobernadora María Eugenia Campos como al fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

“Claro que le compete una responsabilidad a Maru Campos en estos hechos, pero no hay que dejar de lado la obligación que compete a las autoridades federales”, afirmó.

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Según el análisis, la narrativa impulsada desde el Gobierno Federal ha contribuido a posicionar el tema en la agenda política, lo que podría impactar en las aspiraciones electorales del PAN, especialmente en perfiles que buscan competir en próximos procesos.

En este contexto, se advierte que la figura del fiscal estatal podría verse afectada en sus eventuales aspiraciones políticas, particularmente ante el desgaste mediático derivado de la polémica.

El especialista consideró que el tema “es uno muy bueno para ganar adeptos” en el contexto electoral.

No obstante, también planteó que existe una responsabilidad compartida entre autoridades estatales y federales, al considerar poco probable que instancias nacionales desconocieran la operación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

El análisis también apunta a que el tema ha sido amplificado en el debate político, en medio de un escenario preelectoral donde distintas fuerzas buscan posicionar narrativas que les resulten favorables.

“Vivimos tiempos electorales y hay que aprovechar la coyuntura”, sostuvo.

Finalmente, el especialista advirtió que este tipo de controversias pueden influir en la percepción pública sobre temas de seguridad y soberanía, factores que suelen tener peso en la definición del voto en procesos electorales

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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