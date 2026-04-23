Si entregas tus datos biométricos dejas de ser ciudadano para ser marcado como súbdito

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El régimen de Morena quiere imponer la forma más perversa de dominación: hacer que el ciudadano entregue voluntariamente las llaves de su propia jaula. Que registres tu celular; registres tu rostro, tus cuentas, tu dinero y hasta tus opiniones.

El registro obligatorio de líneas celulares es un instrumento de control. Quien domina la comunicación de una nación posee una palanca inmensa sobre la vida privada, la actividad económica y la libertad política de sus habitantes. Atar cada número telefónico a una base centralizada bajo la sombra del poder no fortalece al ciudadano: fortalece al vigilante.

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Buscan un sistema donde nadie pueda comunicarse, comprar o participar sin portar la señal del permiso oficial, sin portar la marca del régimen.

Esto forma parte de una arquitectura de control total. Primero el registro de datos biométricos: rostro, huellas, iris, aquello que una vez entregado jamás puede recuperarse. Después el registro obligatorio de líneas celulares, para tener acceso total a tu ubicación, a tu información y la de tus contactos. Después vendrá la guerra contra el dinero en efectivo, el último espacio de autonomía frente al poder.

Pero México no está dormido. Millones de mexicanos estamos resistiendo. Hombres y mujeres que entienden que lo que está en juego es ser ciudadanos libres o ser lacayos del régimen.

Desde todos los frentes hemos emprendido la batalla jurídica para frenar esta tecnodictadura. Amparos, reformas legislativas, acciones legales y denuncias para impedir que ninguna compañía pueda cancelar la línea telefónica de quien se niegue a someterse.

El régimen cree que vencerá por cansancio. Cree que el ciudadano terminará rindiéndose ante la amenaza y la burocracia. Se equivoca porque esta es una batalla moral. Ellos apuestan por el miedo, nosotros por la dignidad, la fe y el coraje.

No aceptaremos la marca de la bestia. No entregaremos nuestra voz, nuestros datos ni nuestra dignidad al régimen. Y cuando esta batalla termine, porque terminará, vencerá la libertad sobre el control, el ciudadano de bien sobre el tirano, vencerá el pueblo sobre el régimen.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.